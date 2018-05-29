Политолог прокомментировал слова главы МИД ФРГ о диалоге с РФ по Украине

Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018

Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018

Урегулирование на Украине невозможно без диалога с РФ, заявил глава МИД ФРГ. В эфире радио Sputnik политолог Вячеслав Смирнов высказал мнение о том, прислушаются ли к этим словам в странах-участницах урегулирования украинского конфликта.

Без диалога с Россией урегулирование конфликта на Украине, как и многих других кризисов, не сдвинется с места, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на Global Solutions Summit в Берлине.

"Нам известно, что без диалога с Россией внутри Украины, как, конечно, и во многих других кризисах, движения не будет. Но это не диалог ради диалога. Это должен быть диалог, который… должен вести к результату", – сказал Маас.

В эфире радио Sputnik директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов прокомментировал это заявление.

"Это уже не первое заявление министра иностранных дел Германии о том, что необходимо по Украине сотрудничать с Россией. И много раз отмечалось, что на самом деле урегулирование ситуации на Украине во многом зависит именно от Германии и от России. Франция в этом вопросе – "попутчик", основные игроки – это Россия и Германия. К мнению Мааса, думаю, прислушаются. Но есть и другие позиции: совершенно не заинтересованы в урегулировании украинские власти, есть свое видение у американских партнеров. Поэтому в ближайшее время все-таки кризисная ситуация не разрешится, даже несмотря на то, что Россия и Германия готовы объединить свои усилия", – сказал Вячеслав Смирнов.

Президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что они обсудили возможность проведения встречи в "нормандском формате" (Россия, Украина, Германия и Франция), но конкретная дата не называлась. Меркель отметила, что министры иностранных дел входящих в эту четверку стран начали на уровне советников работу по подготовке саммита.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что планов провести встречу в "нормандском формате" на уровне лидеров стран в ближайшее время нет.

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