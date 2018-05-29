Юрист: "Газпром" в споре с "Нафтогазом" выдвинул очень серьезное обвинение

"Газпром" заподозрил подмену судьи во время спора с "Нафтогазом" и потребовал отменить решение Стокгольмского арбитража. Юрист Кира Сазонова в эфире радио Sputnik оценила вероятность отмены решения суда в связи с открывшимися данными.

"Газпром" потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража, вынесенное по спору с "Нафтогазом Украины" о транзите газа. Соответствующее заявление направлено в апелляционный суд шведского округа Свеа.

Как заявили в российском концерне, дополнительное изучение текста решения суда, к которому привлекли "всемирно признанного эксперта-лингвиста", свидетельствует о том, что "значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом".

В компании назвали неприемлемой подмену арбитров, так как их решение имело ключевую роль в споре, а вмешательство в этот процесс грубо нарушает арбитражное соглашение.

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов США.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 млрд долларов.

Всего "Нафтогаз" хотел взыскать с "Газпрома" 17 млрд долларов.

"Газпром" обжаловал решение из-за "существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами", а также запустил процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом".

Кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова в эфире радио Sputnik прокомментировала сложившуюся ситуацию.

"Поскольку еще в марте "Газпромом" и российской стороной выдвигались сомнения относительно объективности, относительно процессуальных нарушений. В принципе ситуация двоякая. С одной стороны, российской стороной выдвинуто очень серьезное обвинение, что значительную часть постановления писал не арбитр, а это, в общем-то, является с точки зрения регламента Международного арбитража достаточно веским и серьезным основанием. Но нужно понимать, что в целом процесс очень и очень политизированный, и наблюдается симпатия со стороны западных арбитров к нашим украинским партнерам", – сказала Кира Сазонова.

По ее словам, представленные российской стороной данные вполне могут послужить для отмены вынесенного арбитражем решения, однако оппоненты РФ вряд ли просто так сдадутся.

"В качестве контраргумента вполне могут сказать, что решение само по себе – это огромный текст, он может занимать больше тысячи страниц формата А4, и в связи с этим большую часть писали не сами арбитры, а их помощники, помощники помощников, секретари и т.д. И это действительно является общепринятой практикой. Другое дело, если эксперт-лингвист с российской стороны обнаружил, что сам текст не соответствует резолютивной части решения – вот это уже серьезно. То есть не сам факт, что кто-то писал за кого-то, а то, что в документе существует фундаментальное противоречие, может явиться прецедентом и основанием для отмены подобного решения", – заключила Кира Сазонова.

Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за "злоупотребление монопольным положением" на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 млрд долларов.

Российская сторона пыталась оспорить решение, но в 2016 году украинский суд принял решение о принудительном взыскании этих средств, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 млрд долларов.

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