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Экс-депутат Рады оценил возможность дефолта на Украине

12:1629.05.2018
(обновлено: 12:20 29.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФурманПерейти в фотобанкЖенщина с плакатом про МВФ, КиевЖенщина с плакатом про МВФ, Киев
© РИА Новости / Алексей Фурман
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СМИ назвали условия дефолта на Украине. Депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у Украины нет никаких шансов самой справиться с экономической ситуацией.

Неудовлетворительные результаты и медленный темп реформ, а также огромный внешний долг могут стать "спусковым крючком" дефолта на Украине, сообщает "Апостроф".

По мнению опрошенных изданием экспертов, в стране существует реальная угроза экономического кризиса.

"Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем", – цитирует "Апостроф" главу Офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука.

Международный валютный фонд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дело за судом: МВФ отказал Украине в помощи на ее условиях
Как считают экономисты, "самым очевидным и вероятным вариантом" выхода из сложившейся ситуации станет финансовая помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

"Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99% (будет дефолт – ред.)", – отметил собеседник издания.

Некоторые специалисты подчеркивают, что отказ от выполнения долговых обязательств перед МВФ станет "концом света" для Киева. Экономический кризис в стране будет сопровождаться обвалом национальной валюты, инфляцией, безработицей и значительным оттоком работоспособного населения, говорится в статье. Кроме того, возможный дефолт серьезно повредит репутации украинского государства.

"Если бы это произошло во время активной фазы войны в 2014 году, это можно было бы еще объяснить, но на третий-четвертый год после активной фазы заходить в дефолт, по-моему, это приговор", – считает Гончарук.

Внешний долг Украины по состоянию на 1 октября 2017 года составил 117,350 млрд долларов. 

Депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб  в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Самостоятельно справиться со сложившейся экономической ситуацией у Украины, безусловно, никаких шансов нет. Если говорить о реформах, то на сегодняшний день есть только их видимость – то, что проводится, можно назвать псевдореформами. Когда целенаправленно уничтожается промышленный потенциал, ждать от него существенного роста, а также того, что Украина сама сможет отдать те долги, которые накопились, просто удивительно, для этого нет никаких оснований. То есть без внешней поддержки, без реструктуризации долга Украине из этой ситуации никак не выйти, и придется объявлять дефолт. Собственно говоря, все зависит от западных партнеров – как долго они способны терпеть такую ситуацию, будет ли способен МВФ реструктуризировать долги и пойти навстречу украинскому руководству", – сказал Александр Голуб.  

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2018 / Yuri Gripas
Политолог: МВФ уже сделал с Украиной все, что ему нужно
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования предусматривает выделение Киеву 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в размере 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 млрд. В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый. Киев рассчитывает на получение очередного транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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