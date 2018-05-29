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Мнение: Лондон попытается спрятать "белые нитки" в "деле Скрипалей"

09:5829.05.2018
(обновлено: 11:03 29.05.2018)
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© REUTERS / Dylan MartinezЮлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018
© REUTERS / Dylan Martinez
Британские врачи, которые лечили Сергея и Юлию Скрипалей, рассказали, что им помогали военные эксперты. Складывается впечатление, что рассказ медиков неполон, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Григорий Ярыгин.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления в британском Солсбери помогали спасти эксперты из военной лаборатории в Портон-Даун, сообщили врачи больницы в Солсбери в интервью телеканалу Би-би-си.

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018
© REUTERS / Dylan Martinez
"У Лондона – рыльце в пушку". Эксперт о заявлениях Юлии Скрипаль
По данным телеканала, когда Скрипалей доставили в больницу, изначально медики подумали, что у пациентов передозировка опиоидным веществом. Позднее полиция сообщила врачам о личности пациентов и пояснила, что "обстоятельства их внезапного недуга оказались подозрительными". Медики вскоре после этого поняли, что у пациентов симптомы отравления нервнопаралитическим веществом и сначала не верили, что им удастся справиться с лечением.

Врачи сообщили, что прибегли к помощи экспертов из военной лаборатории в Портон-Даун, которая специализируется на изучении химического оружия, и сотрудники лаборатории предложили медикам рекомендации по  методам лечения.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рассказ медиков неполон. 

"Осталось неясным – либо врачам предоставили антидот, либо они смогли вылечить пострадавших без этого. Может быть, им принесли что-то в пробирке и сказали, что это – необходимое лекарство? Но врачи не могут лечить тем веществом, которое им неизвестно, – это было бы не очень логичное для них поведение. Или же они обычным способом, пользуясь лишь сторонними рекомендациями, вылечили человека от отравления веществом, которое им неизвестно, что тоже выглядит достаточно странно", – отметил Григорий Ярыгин.

По его мнению, история со Скрипалями на этом не закончится.

"Думаю, это не последний виток этой истории. Британцы попытаются сохранить лицо. С врачами, думаю, проведут работу, чтобы исключить появление нестыковок и лишней информации. Замять эту историю уже не получится – слишком она резонансная, слишком много политических и дипломатических последствий. Может, появятся новые интервью, которые будут укреплять аргументацию британских спецслужб. А чтобы убрать "белые нитки", все, кто может быть вовлечен, будут или молчать, или говорить только то, что можно", – полагает Григорий Ярыгин.

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018
© REUTERS / Dylan Martinez
Политолог: в видеообращении Юлии Скрипаль одна фраза – самая существенная
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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