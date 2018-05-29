Мнение: США "поджигают фитиль" в Восточной Европе

Солдаты польской армии и армии США во время учений НАТО Анаконда-2016 на территории Польши. 7 июня 2016

Солдаты польской армии и армии США во время учений НАТО Анаконда-2016 на территории Польши. 7 июня 2016

В Совфеде заявили об ответе России на размещение в Польше постоянной американской военной базы. Действия США могут повлиять не только на региональную, но и на глобальную безопасность, отметил в эфире радио Sputnik политолог Константин Блохин.

Минобороны РФ готово принять меры, если Польша разместит постоянную американскую военную базу. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

О планах Варшавы ранее сообщило польское издание Onet со ссылкой на документы министерства обороны Польши, опубликованные в Сети. Стало известно, что власти страны готовы заплатить за создание на польской территории постоянной военной базы США два миллиарда долларов.

Как отметил Серебренников, российский МИД рассчитывает убедить Польшу отказаться от размещения базы.

"Несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся", – отметил Серебренников.

Сенатор отказался пояснить, в чем заключаются эти мероприятия, но отметил, что они нацелены на укрепление безопасности страны.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что Варшаву удастся отговорить от размещения постоянной базы США.

"Мне кажется, Польшу отговорить не получится, и база с большой вероятностью там будет размещена. Мы знаем, что американцы уже перебрасывают в Польшу воинский контингент, танки – это очень большая группировка, поляки начинают довольно интенсивно увеличивать количество на своей территории американских войск. Есть ощущение, что поляки там затеяли какой-то польский "план Барбаросса" против России. Понятно, что это влияет на вопросы нашей безопасности на западном направлении – и, конечно, мы вынуждены будем реагировать", – сказал Константин Блохин.

По его мнению, действия США в Польше вредят не только региональной, но и глобальной безопасности.

"США в очередной раз ухудшают и обостряют ситуацию в Восточной Европе. Американцы постоянно генерируют доклады, аналитические работы о том, что Россия якобы способна на какие-то наступательные действия в регионе. Но США сейчас сами "поджигают фитиль" в этих странах. Это вредит не только региональной, но и глобальной безопасности. Веет новой холодной войной. Если раньше мы говорили об этом в связи с санкциями, политическими заявлениями, то сейчас американцы перешли к конкретным действиям. А Польша – чуть ли не в авангарде этого процесса", – отметил Константин Блохин.

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