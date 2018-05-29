Политолог: фактический распад украинского государства – необратимый процесс

В Киеве заявили о потере управления в граничащих с Крымом районах. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что те же явления характерны в большей или меньшей степени для всех районов Украины.

В некоторых районах, которые граничат с Крымом, в частности, в Геническом, наблюдается "потеря признаков государственного управления", заявил в интервью порталу "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.

По его словам, в приграничных районах появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят "антиукраинские акции" и "раскачивают ситуацию".

"Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", – заявил он.

Бабин заявил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к "каким-то силовым или гибридным" действиям, чтобы взять регион под контроль.

Политолог Александр Асафов полагает, что украинский чиновник озвучил неприятную, но абсолютно реальную тенденцию.

"Ситуация с потерей признаков управления в принципе свойственна сейчас большинству областей Украины. Это говорит о деградации государственных институтов, о неуправляемости как с точки зрения правоохранительных органов, так и с точки зрения госорганов и осуществления основных прав и свобод граждан. Это говорит о том, что государство Украина фактически распадается в связи с коррупционными процессами и не может выполнять свои функции. Думаю, этот чиновник (Борис Бабин, – ред.) намекает, что это происходит, в том числе, из-за близости к границам России. Но это свойственно и для других регионов – и для запада Украины, и для регионов, где ведется незаконная добыча янтаря, и многих других, не говоря уже о регионах, которые находятся вблизи линии соприкосновения в Донбассе", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, данный процесс, начавшийся после госпереворота 2014 года в Киеве, носит необратимый характер.

"Я думаю, что это – необратимый процесс. Несмотря на то, что киевские вожди продолжают воспроизводить победную риторику, в целом такая эрозия государства, конечно, приводит к неуправляемости. Все это впоследствии может перерасти в череду социальных конфликтов, которые будет очень сложно решить. Но это, к сожалению, данность. В данной ситуации те, кто управляет нынешней Украиной, ничего не могут сделать", – уверен Александр Асафов.

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