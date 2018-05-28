Олейник: миллиард от ЕС для коррупционеров в Киеве – на полдня "работы"

Евросоюз намерен выдать Украине помощь в миллиард евро двумя траншами. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал мнение, что эта новая макрофинансовая поддержка лишь добавит стране проблем.

Евросоюз планирует выдать двумя траншами новую макрофинансовую помощь Украине, общий объемом которой составит до 1 миллиарда евро, она будет рассчитана на 2,5 года, говорится в проекте об оказании этой финпомощи, который предложен на окончательное утверждение Совету ЕС и Европарламенту (ЕП).

"Макрофинансовая поддержка (Евро)союза должна быть предоставлена Еврокомиссией двумя частями кредитов. Размер каждого транша должен быть установлен в меморандуме о взаимопонимании", — говорится в документе, находящемся в распоряжение РИА Новости. Также там отмечается, что макрофинансовая помощь ЕС "должна быть доступна (Украине – ред.) в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании".

"Вся сумма макрофинансовой помощи (Евро)союза должна быть предоставлена Украине в форме кредитов. Еврокомиссия должна быть уполномочена от имени союза занимать необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и передавать их в долг Украине. Кредиты должны иметь максимальный средний срок погашения в 15 лет", — говорится в документе.

Документ представляет собой "предложение для решений Европарламента и Совета ЕС" о предоставлении дальнейшей макрофинансовой поддержки Украине.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что эта новая макрофинансовая помощь лишь добавит Украине проблем.

"Помощь Евросоюза в миллиард евро двумя частями – это для Украины небольшая сумма. Реально Украина потеряла больше, отказавшись от работы на рынках России. А для наших коррупционеров это на полдня работы. Кроме того, чувствую, что Евросоюз обязательно навяжет какое-то условие. Например, вмешательство во внутренние дела Украины. Несмотря на то, что есть очень сложная проблема, связанная с борьбой с коррупцией, но я считаю, что не дело Запада указывать Украине, каким образом ей создавать антикоррупционный суд, особенно, если он подконтролен европейцам и американцам. Потому что это — потеря суверенитета. Мы и так его уже не имеем, Украина сегодня реально превратилась из субъекта в объект международной политики. И эта сумма (миллиард евро – ред.) абсолютно не спасает Украину, особенно если учесть, что в этом и в следующем году необходимо отдать около 27 миллиардов долларов. Но реально деньги освоят, "распилят". Кто-то станет богаче, а народ Украины будет беднее", — сказал Владимир Олейник.

Еврокомиссия в марте предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой поддержки в размере до 1 миллиарда евро. Предложение проходило согласование в Совете ЕС и Европарламенте, в результате чего был найден их компромиссный вариант. Теперь он должен быть одобрен отдельно Советом ЕС и ЕП.

Пленарная сессия Европарламента может окончательно одобрить выделение финпомощи в середине июня. Также необходимое окончательное подписание документа между Советом ЕС и ЕП ожидается в июле текущего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.

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