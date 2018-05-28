Олейник: миллиард от ЕС для коррупционеров в Киеве – на полдня "работы"

Евросоюз планирует выдать двумя траншами новую макрофинансовую помощь Украине, общий объемом которой составит до 1 миллиарда евро, она будет рассчитана на 2,5 года, говорится в проекте об оказании этой финпомощи, который предложен на окончательное утверждение Совету ЕС и Европарламенту (ЕП).
"Макрофинансовая поддержка (Евро)союза должна быть предоставлена Еврокомиссией двумя частями кредитов. Размер каждого транша должен быть установлен в меморандуме о взаимопонимании", — говорится в документе, находящемся в распоряжение РИА Новости. Также там отмечается, что макрофинансовая помощь ЕС "должна быть доступна (Украине – ред.) в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании".
"Вся сумма макрофинансовой помощи (Евро)союза должна быть предоставлена Украине в форме кредитов. Еврокомиссия должна быть уполномочена от имени союза занимать необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и передавать их в долг Украине. Кредиты должны иметь максимальный средний срок погашения в 15 лет", — говорится в документе.
Документ представляет собой "предложение для решений Европарламента и Совета ЕС" о предоставлении дальнейшей макрофинансовой поддержки Украине.
В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что эта новая макрофинансовая помощь лишь добавит Украине проблем.
"Помощь Евросоюза в миллиард евро двумя частями – это для Украины небольшая сумма. Реально Украина потеряла больше, отказавшись от работы на рынках России. А для наших коррупционеров это на полдня работы. Кроме того, чувствую, что Евросоюз обязательно навяжет какое-то условие. Например, вмешательство во внутренние дела Украины. Несмотря на то, что есть очень сложная проблема, связанная с борьбой с коррупцией, но я считаю, что не дело Запада указывать Украине, каким образом ей создавать антикоррупционный суд, особенно, если он подконтролен европейцам и американцам. Потому что это — потеря суверенитета. Мы и так его уже не имеем, Украина сегодня реально превратилась из субъекта в объект международной политики. И эта сумма (миллиард евро – ред.) абсолютно не спасает Украину, особенно если учесть, что в этом и в следующем году необходимо отдать около 27 миллиардов долларов. Но реально деньги освоят, "распилят". Кто-то станет богаче, а народ Украины будет беднее", — сказал Владимир Олейник.
Еврокомиссия в марте предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой поддержки в размере до 1 миллиарда евро. Предложение проходило согласование в Совете ЕС и Европарламенте, в результате чего был найден их компромиссный вариант. Теперь он должен быть одобрен отдельно Советом ЕС и ЕП.
Пленарная сессия Европарламента может окончательно одобрить выделение финпомощи в середине июня. Также необходимое окончательное подписание документа между Советом ЕС и ЕП ожидается в июле текущего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.
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