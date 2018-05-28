Эксперт о спорах вокруг "Северного потока-2": а при чем здесь НАТО?

Генсек НАТО признал разногласия союзников по проекту "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Правосудов высказал мнение о том, прислушаются ли участники экономического проекта к мнению альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что среди стран альянса нет консенсуса по проекту строительства газопровода "Северный поток-2".

"Что касается "Северного потока-2", то известно, что среди членов НАТО есть разные точки зрения по этому проекту, некоторые высказывались резко против, другие придерживались мнения, что это коммерческий проект", – сказал он в Варшаве после участия в сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

"НАТО – это организация, основанная на консенсусе, и позиции должны высказываться от имени всех. С "Северным потоком-2" это будет сложно, потому что мы не видим консенсуса по нему среди стран-членов", – отметил Столтенберг, добавив, что это скорее вопрос государств-членов и ЕС, чем Североатлантического альянса.

"Но я согласен с мнением, что мы должны поднимать вопросы энергобезопасности Европы", – отметил генсек НАТО.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказал мнение, что правил альянса в отношении экономического проекта никто придерживаться не будет.

"Такие страны, как Польша, страны Балтии традиционно выступают против проекта, точно так же они выступали и против первого "Северного потока". Просто до их мнения нет никому никакого дела – они не участники этого проекта, по их территории газопровод не проходит. Поэтому их мнение просто проигнорировали. Проигнорируют его и сейчас. Часть стран, которые должны дать разрешение на строительство, его уже дали, остальные должны дать в ближайшее время. Поэтому каких-то больших проблем здесь вряд ли стоит ожидать. А НАТО здесь вообще ни при чем. Это экономический проект, он касается стран, которые участвуют в проекте, и какая им разница, что кто-то недоволен", – сказал Сергей Правосудов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!