Эксперт о спорах вокруг "Северного потока-2": а при чем здесь НАТО?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что среди стран альянса нет консенсуса по проекту строительства газопровода "Северный поток-2".
"Что касается "Северного потока-2", то известно, что среди членов НАТО есть разные точки зрения по этому проекту, некоторые высказывались резко против, другие придерживались мнения, что это коммерческий проект", – сказал он в Варшаве после участия в сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
"Но я согласен с мнением, что мы должны поднимать вопросы энергобезопасности Европы", – отметил генсек НАТО.
В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказал мнение, что правил альянса в отношении экономического проекта никто придерживаться не будет.
"Такие страны, как Польша, страны Балтии традиционно выступают против проекта, точно так же они выступали и против первого "Северного потока". Просто до их мнения нет никому никакого дела – они не участники этого проекта, по их территории газопровод не проходит. Поэтому их мнение просто проигнорировали. Проигнорируют его и сейчас. Часть стран, которые должны дать разрешение на строительство, его уже дали, остальные должны дать в ближайшее время. Поэтому каких-то больших проблем здесь вряд ли стоит ожидать. А НАТО здесь вообще ни при чем. Это экономический проект, он касается стран, которые участвуют в проекте, и какая им разница, что кто-то недоволен", – сказал Сергей Правосудов.
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