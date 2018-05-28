Аналитик объяснил, как страны ЕС смогут бороться с вторичными санкциями США

Страны Евросоюза смогут дополнить общеевропейские меры по спасению ядерной сделки с Ираном, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Аналитик Валерий Вайсберг рассказал в эфире радио Sputnik, о чем, по его мнению, может идти речь.

Главы МИД стран ЕС внесут свои предложения в разрабатываемые на европейском уровне меры по спасению ядерной сделки с Ираном, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Встреча сегодня позволит государствам-членам внести свой вклад и дополнить, со своей стороны, меры, которые мы приняли на уровне Европейского союза", – сообщила она в Брюсселе в ходе подхода к прессе.

В середине мая Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных санкций США по Ирану, запустив процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.

Ранее ЕС и Иран договорились на встрече в Брюсселе выработать в ближайшие недели практические решения, которые позволили бы продолжить инвестиции в эту страну и заключение контрактов.

Директор аналитического департамента инвесткомпании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг объяснил в эфире радио Sputnik, о каких мерах со стороны стран ЕС может идти речь.

"Последние события показывают, что (президент США Дональд) Трамп не готов умерить риторику в отношении Ирана. И, не дожидаясь пока на общеевропейском уровне бюрократическая машина заработает, эти страны, видимо, решили успокоить инвесторов, успокоить бизнес. Поэтому они вводят свои собственные меры, которые, наверное, будут иметь более быстрый эффект", – отметил Валерий Вайсберг.

По его мнению, у стран ЕС в любом случае уже есть готовый механизм противодействия американским санкциям в отношении компаний, продолжающим вести дела с Ираном.

"Дело в том, что блокирующий статут, который активирован Советом Европы, в любом случае предполагает участие Еврокомиссии только на уровне принятия решения о том, нарушены ли права какой-то конкретной компании. А затем сработают обычные судебные процедуры, и национальные органы могут быть подключены к процессу возмещения (ущерба – ред.). Поэтому если государственные органы, например, Германии, Франции, Италии возьмут на себя нагрузку по оценке негативного воздействия со стороны вторичных санкций, плюс каким-то образом ускорят принятие решений, это в любом случае будет лучше, чем попытка скоординировать действия всех стран ЕС", – считает Валерий Вайсберг.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников – Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с ЕС – в 2015 году после многолетних переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран согласился поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

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