Эксперт: ракета "Бронебойщик" гарантированно уничтожит технику врага

В "Техмаше" сообщили об испытаниях новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик". В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях боеприпаса, способного пробивать самые сложные цели.

Государственные испытания новейшей авиационной ракеты С-8 ОФП "Бронебойщик" завершатся до конца года, заявил журналистам гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Да, мы хотим завершить и, собственно, начать поставлять в войска, если все будет удачно", – сказал гендиректор, подчеркнув, что на нынешнем этапе "Бронебойщик" полностью подтверждает свои характеристики.

Так, ракета способна, в зависимости от настроек, взрываться перед преградой, внутри нее и уже за ней, разрушая укрепленный объект.

Как отметил в эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков, ракета "Бронебойщик" предназначена для вооружения авиации.

"Семейство ракет С-8 – это неуправляемые авиационные ракеты, они запускаются с боевых блоков Б-8 самолетов штурмовой авиации – таких, как Су-25 или истребительно-бомбардировочной авиации – такой, как Су-24 или Су-27, а также на вертолетах Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Боеприпас представляет собой ракету, которая располагается в направляющих боевых модулей, которые устремляются по курсу и поражают наземную цель, то есть фактически это ракета класса "воздух-земля". Подобный боеприпас – С-8 ОФП – эффективен против бронированных целей, прежде всего, против танков, бронетранспортеров и БМП. Если такую технику наш самолет встретит в виде колонны или рассредоточенной по полю, то в результате воздействия боеприпасом он гарантированно ее уничтожит", – сказал Алексей Леонков.