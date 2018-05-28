Эксперт о поправке к бюджету Пентагона: русофобия – выгодный товар

В закон о бюджете Минобороны США на 2019 год предложено внести поправку, обязывающую Пентагон выяснить военные планы России в отношении стран НАТО. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik разъяснил смысл документа.

Национальной разведке США необходимо выяснить планы России по военным действиям в отношении стран – членов НАТО. Такая мера содержится в поправке к закону о бюджете Минобороны США на 2019 год, которую предложил внести член палаты представителей конгресса США Раджа Кришнамурти, сообщает RT.

"Не позднее чем через 90 дней с даты принятия данного закона директор Национальной разведки должен представить доклад Национальной разведки, содержащий оценку военно-политических намерений России", – говорится в документе.

Кроме того, согласно поправке, американская разведка должна оценить реакцию России на Европейскую инициативу сдерживания. Согласно проекту федерального бюджета на 2019 год, опубликованному в феврале Белым домом, на программу по противостоянию "агрессии со стороны России в регионе" планируется выделить 6,3 млрд долларов. В 2018 году бюджет программы составлял 4,8 млрд долларов.

Примечательно, что в первой версии документа, с которым ознакомился RT, была перепутана страна, где проходили учения российских военнослужащих, – Молдавия вместо Белоруссии. Также неверно приводятся данные о количестве военных: их число было завышено в 20 раз.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik назвал инициативу конгрессмена проявлением антироссийской истерии.

"Военный бюджет США и так, конечно, очень велик. Но очевидно, что (президент США Дональд) Трамп его намерен увеличивать и дальше. Этим пользуются различные политики, конгрессмены, которые делают себе политическую карьеру на использовании "российской угрозы". Впрочем, это делают не только американцы. Например, в Прибалтике, Польше на этом взращена вся политическая элита. Антироссийская истерия и русофобия – очень выгодный товар, которым выгодно торговать", – отметил Иван Коновалов.

Он обратил внимание на наличие грубых фактических ошибок в первой версии предложенной поправки.

"Господин Кришнамурти продемонстрировал полное незнание политических реалий в Европе, непонимание того, что происходит в России, на постсоветском пространстве, но он добился главного – его заметили… Как известно, сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Но надо же оправдывать все эти огромные средства, которые вкладываются – и не только в военный бюджет. Например, на "противодействие действиям России" в Европе выделено несколько миллиардов долларов… В итоге 6,3 млрд долларов уйдут на никому не нужные конференции, исследования, хотя и так все очевидно: Россия ни на кого нападать не собирается", – отметил Иван Коновалов.

Законопроект о бюджете Минобороны на 2019 год уже одобрен палатой представителей конгресса США. Документ ожидает рассмотрения в сенате и утверждения президентом Дональдом Трампом.

Согласно законопроекту, в следующем году планируется предоставить Пентагону 716 млрд долларов, из которых около 100 млрд пойдет на финансирование операций за рубежом.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.