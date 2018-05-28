"Отношения без оформления". Политолог о связях Украины и Грузии с НАТО

В Польше выступили за принятие в НАТО Украины и Грузии. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Алексей Подберезкин, эти заявления отражают общую концепцию западной коалиции, однако они так и останутся лишь заявлениями.

Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии, заявил маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО.

"Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО", – сказал Кухчиньский.

"Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины. Оставление этих государств за пределами союза угрожает стабильности", – добавил он.

Сессия Парламентской ассамблеи НАТО началась в Варшаве в пятницу, в понедельник, 28 мая, ее работа завершается.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что заявление Кухчиньского отражает общую концепцию западной военно-политической коалиции.

"Она сейчас формируется достаточно быстрыми темпами, и ее смысл заключается в том, чтобы максимально дестабилизировать обстановку на постсоветском пространстве, исключив из-под влияния России государства, которые имеют какие-то возможности для присоединения к западному альянсу. Так что общая логика понятна", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, Украина и Грузия в наибольшей степени готовы к присоединению к НАТО, но по чисто политическим и правовым вопросам они даже не могут претендовать на то, чтобы быть туда принятыми.

"На территории этих государств не должно быть конфликтов и территориальных претензий соседей, а у них это в полной мере присутствует. В этом смысле страны НАТО будут формально против приема Украины и Грузии. Кроме того, серьезная социально-экономическая нестабильность в этих государствах означает, что в любое время может наступить внутриполитический кризис, что тоже НАТО совершенно не нужно. Поэтому, я думаю, что НАТО будет развивать сферы сотрудничества, будет поддерживать русофобские, антироссийские настроения, будет постепенно интегрировать эти государства в структуру блока, но без правового оформления этих отношений", – считает Алексей Подберезкин.

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