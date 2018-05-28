Эксперт: отношения России и Китая уже не просто стратегическое партнерство

Китай надеется, что запланированный на июнь государственный визит президента России Владимира Путина придаст импульс двусторонним связям, лидеры России и Китая подпишут важные для отношений двух стран документы, заявил в понедельник помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
"Это первый визит президента Путина в Китай после того, как начался его новый срок на посту президента России, в ходе этого визита также состоится первая встреча лидеров двух стран в этом году", – напомнил он на пресс-конференции.
"Помимо официальной программы, в рамках госвизита лидеры примут участие в ряде культурных мероприятий, проведут глубокие обсуждения в дружественной и непринужденной обстановке", – сказал китайский дипломат.
Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, предстоящий визит имеет особое значение.
"Это в некотором смысле знаковый визит – это будет первая встреча президента Путина и председателя Си после их переизбрания на должности глав государств. Путин и Си Цзиньпин проводят около десяти встреч ежегодно, но эта их встреча будет особо важна, поскольку они смогут поговорить о своих новых планах на новые сроки. В целом российско-китайские отношения сегодня имеют беспрецедентно высокий политический характер. Это не просто стратегическое партнерство, наши отношения уже больше похожи на союзнические. У нас одинаковое видение всех основных процессов в мире, которые в последнее время заметно обострились. Это касается и ядерной сделки с Ираном, и ситуации на Корейском полуострове, это и в целом ситуация с безопасностью в мире, борьба с терроризмом, экология, экономика. Мы имеем общие взгляды на глобализм, на различные модели этого глобализма, на то, каким образом можно совместными усилиями укрепить мир и сотрудничество, когда лидер мировой экономики – США – ведет себя достаточно неадекватно", – сказал Сергей Санакоев.
По мнению Сергея Санакоева, другие страны ШОС поддержат лидеров России и Китая по всем основным направлениям.
"Когда руководители других стран ШОС присоединятся к российско-китайским переговорам, я уверен, они поддержат лидеров наших двух стран по всем основных моментам. И, таким образом, мы услышим веский голос стран ШОС – а это, напомню, более половины человечества – которые предлагают человечеству более безопасный и более рациональный мир", – отметил Сергей Санакоев.
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