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Эксперт: отношения России и Китая уже не просто стратегическое партнерство

13:1228.05.2018
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© РИА Новости / Алексей БабушкинПерейти в фотобанкНефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода Россия - КитайНефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода Россия - Китай
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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В Пекине рассказали о программе визита в Китай президента РФ Владимира Путина. Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, предстоящий визит имеет особое значение.

Китай надеется, что запланированный на июнь государственный визит президента России Владимира Путина придаст импульс двусторонним связям, лидеры России и Китая подпишут важные для отношений двух стран документы, заявил в понедельник помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

"Это первый визит президента Путина в Китай после того, как начался его новый срок на посту президента России, в ходе этого визита также состоится первая встреча лидеров двух стран в этом году", – напомнил он на пресс-конференции.

Российско-китайские отношения
© Fotolia / Zerbor
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Помощник министра добавил, что "лидеры подпишут и обнародуют важные документы, которые наметят курс российско-китайских отношений, а также определят приоритеты и принципы этих отношений и двустороннего сотрудничества".

"Помимо официальной программы, в рамках госвизита лидеры примут участие в ряде культурных мероприятий, проведут глубокие обсуждения в дружественной и непринужденной обстановке", – сказал китайский дипломат.

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, предстоящий визит имеет особое значение. 

"Это в некотором смысле знаковый визит – это будет первая встреча президента Путина и председателя Си после их переизбрания на должности глав государств. Путин и Си Цзиньпин проводят около десяти встреч ежегодно, но эта их встреча будет особо важна, поскольку они смогут поговорить о своих новых планах на новые сроки. В целом российско-китайские отношения сегодня имеют беспрецедентно высокий политический характер. Это не просто стратегическое партнерство, наши отношения уже больше похожи на союзнические. У нас одинаковое видение всех основных процессов в мире, которые в последнее время заметно обострились. Это касается и ядерной сделки с Ираном, и ситуации на Корейском полуострове, это и в целом ситуация с безопасностью в мире, борьба с терроризмом, экология, экономика. Мы имеем общие взгляды на глобализм, на различные модели этого глобализма, на то, каким образом можно совместными усилиями укрепить мир и сотрудничество, когда лидер мировой экономики – США – ведет себя достаточно неадекватно", – сказал Сергей Санакоев. 

Участники российской и китайской команд на церемонии закрытия международного конкурса Отличники войсковой разведки. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Пекине также было объявлено, что лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подпишут по итогам саммита в китайском Циндао более десяти совместных документов по развитию сотрудничества в сфере безопасности, культурных и гуманитарных обменов, туризма и экологии. Саммит пройдет 9-10 июня. Как отметил на пресс-конференции в Пекине глава МИД Китая Ван И, этот саммит станет первым после того, как к ШОС присоединились Индия и Пакистан. 

По мнению Сергея Санакоева, другие страны ШОС поддержат лидеров России и Китая по всем основным направлениям. 

"Когда руководители других стран ШОС присоединятся к российско-китайским переговорам, я уверен, они поддержат лидеров наших двух стран по всем основных моментам. И, таким образом, мы услышим веский голос стран ШОС – а это, напомню, более половины человечества – которые предлагают человечеству более безопасный и более рациональный мир", – отметил Сергей Санакоев. 

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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