Политолог рассказал, как антироссийский проект Польши стал антиевропейским

Польша готова заплатить до $ 2 млрд за создание на своей территории постоянной военной базы США, сообщили СМИ. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik объяснил, откуда у Варшавы появились эти деньги.

Варшава готова заплатить до двух миллиардов долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, сообщает издание Onet со ссылкой на документы министерства обороны Польши, опубликованные в Сети.

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", – говорится в документах.

Уточняется, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

Как пишет издание, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено в Белый дом и в конгресс США.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов Юрий Почта в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Варшава фактически бросает вызов Евросоюзу, и, в частности, Германии как "локомотиву" ЕС.

"Это дальнейшее углубление тенденции, которой придерживается в последние годы Польша: это курс на фактический раскол Европы и ориентация на США. У Польши – очень большие амбиции, а ее нынешнее правительство занимает четкую проамериканскую и антироссийскую позицию, ведя при этом деятельность и в ущерб "европейской солидарности". Интересно, что при этом Польша до сих пор получает от Брюсселя десятки миллиардов евро ежегодно, чтобы соответствовать всем критериям Евросоюза. Получается, что получая деньги от ЕС, Польша смогла сохранить в своем бюджете достаточно свободных средств, чтобы на эти деньги теперь планировать обустроить американскую базу и обеспечить транзит военных грузов по своей территории. Тем самым Польша продолжает раскалывать ЕС на две части: "пробрюссельскую Европу" и "провашингтонскую Европу". Это серьезный удар по европейской интеграции и фактически – вызов Европе, и, в определенной степени – Германии как "локомотиву" европейской интеграции", – считает Юрий Почта.

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