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Эксперт рассказал, как продлить жизнь людям с хроническими заболеваниями

10:0328.05.2018
(обновлено: 10:07 28.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИзмерение давленияИзмерение давления
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Минздраве назвали меры по увеличению продолжительности жизни до 80 лет. Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в эфире радио Sputnik оценил новые инициативы.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала в интервью "Известиям" о том, как ее ведомство планирует выполнить поставленную президентом России задачу по увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет.

Ранее Владимир Путин в своем новом майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", среди прочего, поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. К 2030 году, согласно указу, этот показатель должен достичь 80 лет.

По словам Скворцовой, выполнение этой задачи потребует комплекса мер. "Это, в первую очередь, формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах", – заявила министр. Она отметила, что простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни, дают 60% успеха.

Кроме того, подчеркнула Скорцова, важны диспансеризация и профилактические осмотры. "Эта система будет развиваться, в том числе, в сторону персонифицированных генетических современных технологий", –  отметила министр.

Минздрав, по словам Скворцовой, планирует развивать сосудистую программу и разработать комплексную онкологическую программу.

"Последняя включает много составляющих. От правильной и быстрой диагностики и создания референс-лабораторий (морфологических, иммуногистохимических, генетических) до организации мощных протонных центров, центров онкорадиологии и внедрения новых препаратов: иммунных и таргетных", – сказала Скворцова.

Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в эфире радио Sputnik оценил новые инициативы.

"В ряду возможных мер, которые потенциально можно применять для увеличения продолжительности жизни, основным акцентом звучит профилактика неинфекционных заболеваний. Они сегодня в структуре смертности занимают более 70%: это хронические заболевания, болезни системы кровообращения, онкология, диабет, болезни нижних дыхательных путей – это все заболевания, которые могут серьезно отступить, позволить человеку жить как можно дольше, если их диагностировать на ранних стадиях. По медицинским технологиям, применяемым лекарственным препаратам, по знаниям мы ничем не отличаемся, например, от финнов, но у них люди с диабетом живут дольше – они этого достигли за счет профилактических осмотров, амбулаторно-поликлинического звена, качественной работы с пациентом. Поэтому ставка Минздрава на первичное звено оправдана", – полагает Давид Мелик-Гусейнов.

Однако, по его мнению, и само первичное звено нуждается в реформах.

"Надо, чтобы первичное звено было готово к тому, что будет все больше таких пациентов. В системе оказания медицинской помощи существует такая специализация как врач общей практики. И, на мой взгляд, как раз врач общей практики, если он появится в поликлинике, сможет все эти вопросы координировать. Не как сейчас происходит – терапевт отправляет сразу к узким специалистам, а этого пациента будет вести сам врач общей практики. А если возникнут какие-то проблемы, в таком случае обратится за консультацией к узкому специалисту. Первичное звено требует, на мой взгляд, радикальных изменений", –  сказал Давид Мелик-Гусейнов. 

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