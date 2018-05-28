Эксперт: действия США в Южно-Китайском море – провокация и вызов Китаю

Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik объяснил причины конфликта.

Американские военные корабли самовольно вторглись в территориальные воды Китая. Об этом заявил представитель Минобороны КНР У Цянь.

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов (Сиша – кит.).

"Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию островов Сиша", – заявил представитель оборонного ведомства. Пекин в ответ направил авиацию корабельного базирования в район Южно-Китайского моря.

В Минобороны КНР отметили, что американским военным сделали предупреждение покинуть акваторию островов. Очередные маневры американских кораблей в ведомстве назвали провокацией, которая противоречит китайским законам и международным нормам. Пекин выразил решительный протест в связи с инцидентом.

Минобороны КНР пообещало усилить безопасность страны на море и в воздухе, а также отставить государственный суверенитет.

Инцидент прокомментировали и в Пентагоне. Как заявил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства Кристофер Логан, корабли ВМС США действуют в Южно-Китайском море в рамках международного законодательства о свободе судоходства.

"Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, в том числе в Южно-Китайском море. Все действия выполняются в соответствии с международным законодательством и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где разрешено законом", – сказал Логан.

Парасельские острова – архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из маленьких островов и рифов. Находится в 230 километрах к югу от КНР и в 200 километрах к востоку от Вьетнама. Над архипелагом с 1974 года был установлен контроль КНР, но претензии на него предъявляют также Вьетнам и Китайская Республика (Тайвань).

Причины всплеска напряженности вокруг островов – в провокационных действиях США, отметил в эфире радио Sputnik член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк.

"Спор идет из-за Парасельских островов. На них претендуют и Вьетнам и Тайвань. И с 1974 года, когда Китай установил контроль над этими островами, они остаются спорной территорией. КНР начинает потихоньку их осваивать. Америка же не признает там юрисдикции Китая. Когда американцы прошли в 12 милях от этих островов, по законам Китая получилось, что они нарушили территориальную целостность Китая. США же с этим не согласны, они заявили, что где хотят, там и ходят. Но это вызов Китаю и небольшой плевок в его сторону. Сейчас начнутся взаимные обвинения. Не хотелось бы, чтобы этот инцидент перерос в большое противостояние, потому что регион до такой степени милитаризован, до такой степени там сложная ситуация, что достаточно одной искры, чтобы вспыхнул большой пожар. Надеюсь, что китайцы проявят благоразумие и не поддадутся на провокации американцев", – сказал Андрей Головатюк.

Ранее Пентагон отозвал приглашение китайским военным участвовать в учениях в Тихом океане, глава МИД КНР Ван И после встречи с госсекретарем США Майком Помпео назвал такой шаг неконструктивным.

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