Мнение: Лондон – лучшая кухня антироссийских мифов

Британское издание обвинило россиян в нападении на фанатов "Ливерпуля" в Киеве. Такие публикации очень похожи на паранойю, отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Посольство России в Лондоне напомнило газете The Daily Mirror, что русский язык – наиболее распространенный среди жителей Киева.

Российские дипломаты обратили внимание на статью британского издания о нападении на фанатов "Ливерпуля" во время финала Лиги чемпионов, который проходил на Украине. The Daily Mirror предположила, что англичан атаковали "русские футбольные фанаты".

Подобные материалы могут быть либо проявлением невежества, либо "сознательным распространением фейковых новостей", заметили сотрудники посольства в Twitter.

"The Daily Mirror обвиняет "русских" в атаке на болельщиков "Ливерпуля" во время финала Лиги чемпионов, поскольку нападавшие говорили по-русски. Однако россиян призывного возраста не пускает в страну Госпогранслужба Украины. При этом русский язык является наиболее распространенным в Киеве", – напомнили в дипмиссии.

Политолог, Высшая школа экономики Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил, каким образом британские СМИ нашли здесь "российский след".

"Это паранойя, которая характерна не только для некоторых стран ЕС, но и для Украины. Все, что происходит и на первый взгляд вообще не имеет отношения к России, трактуется в этом формате, причем зачастую превращается в анекдот. Прекрасно известно, кто напал на фанатов Ливерпуля: в Киеве есть очень жесткая фанатская группировка, это сторонники уже прекратившего существование клуба ЦСКА-Киев. Но для Великобритании изменение погоды – это уже влияние Москвы, не говоря о той ситуации, когда избили их фанатов. По традиции виновата будет опять Россия, где бы ни проводились чемпионаты – в Южной Африке, Австралии и так далее. Везде будет найден российский след. Это традиция. Лондон – это лучшая кухня антироссийских мифов, которые вообще существуют в мире", – отметил Андрей Суздальцев.

Ранее сообщалось, что в прошлый четверг группа из примерно 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков "Ливерпуля", которые сидели в ресторане возле спорткомплекса "Олимпийский" в Киеве. Один из пострадавших рассказал Mirror, что на мирно ужинавших британцев напали, "будто стая собак".

Издание опубликовало фото одного из нападавших, который был одет в майку с надписью на русском языке "Все против нас, мы против всех, ЦСКА Киев".

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