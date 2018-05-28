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Политолог: желание Польши разместить базу США вызвано не только русофобией

08:3128.05.2018
(обновлено: 08:35 28.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАмериканские военные в ПольшеАмериканские военные в Польше
© РИА Новости / Стрингер
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Польша готова заплатить $2 миллиарда за создание постоянной военной базы США. Польское руководство видит для этого две причины, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Варшава готова заплатить до двух миллиардов долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, сообщает польское издание Onet со ссылкой на документы министерства обороны Польши, опубликованные в сети.

"Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США", – говорится в документах.

Уточняется, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

Как пишет издание, в документах содержится информация о возможном расположении военных объектов и госпиталей, а также школ, спортивных залов для персонала и их семей. Это предложение было направлено в Белый дом и в конгресс США.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik объяснил позицию Варшавы.

"В течение последних лет военная инфраструктура НАТО постоянно расширяется на восток. Теперь речь идет о том, чтобы создать в Польше постоянную, стационарную военную базу. Интересно, что с этой идеей выступают не США, которые, прежде всего, заинтересованы в расширении своей военной инфраструктуры и включении в ее состав большинства стран Европы, а Польша. Она позиционирует себя в качестве основного противника России среди европейских стран-членов НАТО. На русофобии польское руководство формирует свой политический багаж, мобилизует сторонников. Кампания, направленная на борьбу с советскими памятниками, российским влиянием, преследование российских журналистов – вот та политика, которую проводит Польша. И вполне органичной и естественной частью этой политики является стремление разместить на своей территории военную базу. Поскольку таким образом данная антироссийская политика получает свое практическое воплощение, и та истерия, которая в настоящий момент осуществляется польским правительством, получает дальнейшее подкрепление. Избиратели видят, что раз размещается американская военная база, то, действительно, наверное, русские угрожают, и нужно с еще большим энтузиазмом поддерживать на выборах нынешнее правительство", – отметил Владимир Шаповалов.

По его мнению, у польского руководства есть еще одна, не менее важная цель:

"Превратиться в основного союзника США в Центральной и Восточной Европе. Сейчас у Польши непростые отношения с ЕС, его лидером – Германией. В этой связи размещение американской военной базы усиливает позиции Польши в противостоянии с ЕС, превращает ее в американский форпост не только против России, но и против американских союзников в Западной Европе, которые периодически проявляют свою строптивость и пытаются занять позицию, отличную от позиции США. Польша стремится быть самым верным союзником, заручиться поддержкой США и повысить свой статус в Центральной и Восточной Европе", – полагает Владимир Шаповалов.

Ранее в МИД Польши заявляли, что присутствие американских войск в Европе является фундаментом политики безопасности, проводимой Варшавой. В свою очередь, Москва выражала озабоченность милитаризацией Польши.

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