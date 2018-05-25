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Политолог: обвинения в адрес России по МН17 – слова в духе "хайли лайкли"

19:5225.05.2018
(обновлено: 19:57 25.05.2018)
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© AFP 2018 / ANP/ Robin van LonkhuijsenМеждународная следственная группа (JIT), занимающейся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследованияМеждународная следственная группа (JIT), занимающейся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
© AFP 2018 / ANP/ Robin van Lonkhuijsen
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения в причастности России к гибели МН17, заявив об отсутствии доверия к расследованию этого дела. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Запад, обвиняя Москву.

Ракета, сбившая малайзийский Boeing на востоке Украины, не принадлежала России, заявил российский президент Владимир Путин.

"Повторяю, там несколько версий, в том числе, и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании", – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Он добавил, что Россия не допущена к расследованию, а аргументы, которые она предлагает, не принимает комиссия, ведущая следствие.

При этом президент обратил внимание на то, что Украина не выполнила обязательства по закрытию воздушного пространства.

"Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО, международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, об этом почему-то даже никто не вспоминает", – сказал Путин.

Накануне Международная следственная группа (JIT) обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии в Донбассе.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Пример недобросовестной работы". Политолог о расследовании крушения MH17

Голландские эксперты утверждают, что самолет был сбит "Буком", принадлежавшим 53-й зенитно-ракетной бригаде, расположенной в Курске. В качестве доказательства была предъявлена обшивка двигателя ЗРК.

В Минобороны ответили, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал украинскую границу. В ведомстве указали, что все выводы JIT базируются в основном на информации из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны игнорируются.

Нидерланды и Австралия обвинили Россию в причастности к катастрофе Boeing и призвали вступить в переговоры "для установления справедливости". Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Москва должна взять на себя ответственность за крушение рейса MH17.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы западных специалистов.

"Мы вчера услышали очередное голословное обвинение в адрес России в уже сложившемся жанре "хайли лайкли". С легкой руки британского премьера это стало новым жанром голословных обвинений (в связи с делом о якобы отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – ред.) без каких-либо доказательств. Мы услышали просто общие фразы от голландского представителя, ссылку на каких-то экспертов, которые что-то изучили и пришли к некоему выводу, а вывод однозначный – "Россия виновата"", – сказал Алексей Мартынов.

Он отметил, что в целом ничего нового мы здесь не видим.

"При этом расследование ведется как-то вяло, однобоко, без участия российских представителей, российских специалистов, экспертов по авиабезопасности. Что бы они там сегодня ни говорили, это требует серьезной доказательной базы. Базы подобной нет, есть только слова в духе "хайли лайкли". Как мне представляется, эта история – под открытие Чемпионата мира по футболу (в РФ – ред.) с целью создания негативного информационного шлейфа. Никакие козни по срыву этого праздника не удались, и вот сегодня мы видим очередную попытку медийно, через СМИ определенным образом очернить Россию", – заключил политолог.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом возвратили обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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