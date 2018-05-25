Политолог: обвинения в адрес России по МН17 – слова в духе "хайли лайкли"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения в причастности России к гибели МН17, заявив об отсутствии доверия к расследованию этого дела. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Запад, обвиняя Москву.

Ракета, сбившая малайзийский Boeing на востоке Украины, не принадлежала России, заявил российский президент Владимир Путин.

"Повторяю, там несколько версий, в том числе, и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании", – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Он добавил, что Россия не допущена к расследованию, а аргументы, которые она предлагает, не принимает комиссия, ведущая следствие.

При этом президент обратил внимание на то, что Украина не выполнила обязательства по закрытию воздушного пространства.

"Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО, международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, об этом почему-то даже никто не вспоминает", – сказал Путин.

Накануне Международная следственная группа (JIT) обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии в Донбассе.

Голландские эксперты утверждают, что самолет был сбит "Буком", принадлежавшим 53-й зенитно-ракетной бригаде, расположенной в Курске. В качестве доказательства была предъявлена обшивка двигателя ЗРК.

В Минобороны ответили, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал украинскую границу. В ведомстве указали, что все выводы JIT базируются в основном на информации из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны игнорируются.

Нидерланды и Австралия обвинили Россию в причастности к катастрофе Boeing и призвали вступить в переговоры "для установления справедливости". Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Москва должна взять на себя ответственность за крушение рейса MH17.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы западных специалистов.

"Мы вчера услышали очередное голословное обвинение в адрес России в уже сложившемся жанре "хайли лайкли". С легкой руки британского премьера это стало новым жанром голословных обвинений (в связи с делом о якобы отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля – ред.) без каких-либо доказательств. Мы услышали просто общие фразы от голландского представителя, ссылку на каких-то экспертов, которые что-то изучили и пришли к некоему выводу, а вывод однозначный – "Россия виновата"", – сказал Алексей Мартынов.

Он отметил, что в целом ничего нового мы здесь не видим.

"При этом расследование ведется как-то вяло, однобоко, без участия российских представителей, российских специалистов, экспертов по авиабезопасности. Что бы они там сегодня ни говорили, это требует серьезной доказательной базы. Базы подобной нет, есть только слова в духе "хайли лайкли". Как мне представляется, эта история – под открытие Чемпионата мира по футболу (в РФ – ред.) с целью создания негативного информационного шлейфа. Никакие козни по срыву этого праздника не удались, и вот сегодня мы видим очередную попытку медийно, через СМИ определенным образом очернить Россию", – заключил политолог.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом возвратили обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!