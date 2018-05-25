"Фантастика". Политолог о плане Порошенко "по освобождению Украины"

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о плане по освобождению страны от "агрессора". Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чем продиктованы подобные громкие заявления.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него есть план по освобождению страны от "агрессора" за пять лет. Об этом он говорил на Национальном инвестиционном форуме, который проходит в Киеве.

"У меня, как у президента, есть абсолютно четкое видение, что делать следующие пять лет. Каким образом стимулировать экономический рост, каким образом обеспечивать повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику, каким образом привлекать инвестиции и, безусловно, каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия для того, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", – заявил Порошенко, слова которого приводит телеканал "112 Украина".

В прошлом месяце заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что у киевских властей нет возможностей для возвращения Крыма и Донбасса, но выразил уверенность, что это непременно случится в будущем.

Власти Украины считают Россию "страной-агрессором", хотя доказательств этого так и не предоставили. При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не причастна к событиям в Донбассе, а напротив, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Порошенко, делая подобные громкие заявления, по сути, начал свою избирательную кампанию перед президентскими выборами, запланированными на следующий год.

"Кандидаты в президенты, а он, будучи президентом, уже постепенно переходит в категорию кандидатов в президенты, дают обещания. Для него это особенно серьезно, потому что рейтинг у него очень низкий, и ему будет очень непросто. Тем более, мне кажется, опрометчивым является давать подобные обещания. Под этим он имеет в виду не только присоединение Донбасса (к Украине – ред.) на своих условиях, что практически невозможно, но и возвращение Крыма, что абсолютно невозможно. Я не думаю, что такие обещания в отличие от обещания, скажем, резко поднять благосостояние населения – что, впрочем, также является фантастикой – как-то привлекут к нему тех избирателей, которые в своем большинстве отвернулись от него. Поэтому я считаю, что, в общем-то, давая такие обещания, Порошенко сделал фальстарт в своей избирательной кампании", – сказал Владимир Жарихин.

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