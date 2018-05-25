О проблемах и перспективах малого и среднего бизнеса в России в интервью радио Sputnik на полях ПМЭФ рассказал президент Российского общественного движения "Опора России" Александр Калинин.

"Длинные и дешевые деньги", выход из тени и цифровые технологии – залог динамичного развития малого и среднего бизнеса в России. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал президент Российского общественного движения "Опора России" Александр Калинин. Беседа состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы находимся в стадии экономического роста в нашей стране. Он не такой, как нам бы хотелось, меньше среднемировых темпов. Где-то секторально, где-то территориально отличается. Количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло порядка на 6% за последние два года, кредитный портфель вырос примерно на триллион за последний год. Если мы хотим, чтобы темпы роста, в том числе в малом бизнесе, были достаточно высокими, на этом этапе нужно обеспечить доступ к длинным и дешевым деньгам".– считает Александр Калинин.

По его оценке, в мире заметно вырос интерес к России, ее экономике, невзирая на санкции.

"Европейцы видят, насколько изменился малый бизнес в нашей стране, стал задавать более системные, стратегические вопросы правительству, институтам развития. Наши бизнес-партнеры из общественных организаций европейского малого и среднего бизнеса честно говорят, что Россия серьезно продвинулась. Говорят, что потеряли что-то за годы неприсутствия на рынке РФ", – отметил президент "Опоры России".

Калинин: европейцы видят, насколько изменился малый бизнес в нашей стране Your browser does not support HTML5 audio

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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