Ольга Голодец: путешествие по России доставит болельщикам удовольствие

О культурных мероприятиях в рамках предстоящего Чемпионата мира по футболу рассказала в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ-2018 вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

Одиннадцать российских городов, принимающих участников и гостей ЧМ по футболу, приготовили собственные культурные программы, рассказала в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства России Ольга Голодец. Беседа состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ольга Голодец заверила, что России есть что показать, и скучать во время ЧМ-2018 никому не придется.

"У нас есть что показать. Гости форума, участники Чемпионата мира, болельщики предъявляют высокий спрос на наши культурные события. В каждом регионе в 11-ти городах подготовлены особые программы. Они организуются многими посольствами и странами при участии российских звезд. Многие посольства начали музыкальные вечера. Большой концерт при участии всех звезд России состоится 13 июня в Москве. После программа будет насыщена разными событиями: музыкального, хореографического мира, будет много выставок. Гостям не придется скучать. Многие, познакомившись с нашей культурой, сильнее полюбят Россию… Я в первый раз была в Саранске, на меня это произвело неизгладимое впечатление. Это такой милый и уютный город, что он вряд ли оставит кого-то равнодушным. Путешествия во все города России доставят любому туристу, любому болельщику огромное удовольствие. Например, в Саранске сделана национальная деревня, мордовская деревня, где можно попутешествовать, где можно поесть национальные блюда, где сделана культурная постоянная программа. Очень интересные музеи. Все готовы к приему посетителей, на разных языках. Очень все современно, доступно, красиво и приятно", – сказала вице-премьер.

Смотрите полную версию интервью:

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!