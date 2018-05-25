"Мнение Киева – не тот аргумент". Ганжара о сравнении газа из РФ с оружием

Премьер Украины Владимир Гройсман сравнил российский газ с оружием. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара рассказал, о чем, по его мнению, свидетельствуют подобные заявления.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в том, что она использует газ как оружие против Украины и Евросоюза. Об этом он заявил на энергетической конференции в Брюсселе. Газопровод "Северный поток-2" Гройсман считает "новым гибридным оружием, направленными против Евросоюза и стран-членов".

"Мы должны остановить его", – призвал украинский премьер.

Киев выступает категорически против строительства "Северного потока-2", так как боится потерять доходы от транзита российского газа. Контракт на транзит истекает в конце 2019 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск "Северного потока-2" не предполагает прекращения транзита газа через Украину, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым

Владислав Ганжара высказал мнение, что попытки Киева демонизировать Россию обречены на провал.

"Думаю, что заявления Гройсмана являются свидетельством агонии и полного провала политики Украины в отношении Российской Федерации. По сути, вся политика Украины на протяжении последних лет сводилась к демонизации России. Но все эти попытки, как показывает время, не увенчались успехом. Безусловно, есть определенные страны, которые также сегодня спекулируют различными темами, пытаясь подорвать авторитет и влияние нашей страны. Но Киев видит, что экономическая ситуация в РФ, в отличие от Украины, давно стабилизировалась и идет в рост. Украинская экономика пребывает в совершенно другом состоянии. Но вместо того, чтобы заниматься собственными экономическими вопросами, искать точки развития Украины, Киев пытается искать врага в лице нашей страны, и еще пытается в этом убедить мир. Я глубоко убежден, что у Киева ничего не получится. Сегодня все прекрасно понимают, что мнение Киева – это не тот аргумент, который влияет на какие-либо процессы, а тем более на отношения России с другими странами", – сказал Владислав Ганжара.

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