Политолог: Запад превратил дело о гибели МН17 в "оружие"

Австралия и Нидерланды обвинили Россию в крушении МН17 в Донбассе и призвали вступить в переговоры "для установления справедливости". Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы следствия.

Нидерланды и Австралия утверждают, что "Россия ответственна за поставку ЗРК "Бук", который "использовался для того, чтобы сбить MH17". Соответствующее заявление опубликовано на сайте голландского правительства. Обе страны призвали Москву вступить в переговоры "для установления справедливости" в деле о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.

Нидерландские власти отметили, что "правительство сейчас предпринимает следующий шаг по формальному признанию ответственности России".

"Это сложный юридический процесс, есть несколько способов сделать это… Возможный следующий шаг – передача дела в международный суд или организацию для вынесения решения", – говорится в заявлении.

Накануне Международная следственная группа (JIT) обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии.

Голландские эксперты утверждают, что сбивший самолет "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, расположенной в Курске. В качестве доказательства была предъявлена обшивка двигателя ЗРК.

В Минобороны РФ ответили, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал украинскую границу. В ведомстве указали, что все выводы JIT базируются в основном на информации из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны игнорируются.

В Кремле также категорически отвергли обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

"Расследование, которое производилось в Нидерландах следственной группой, оно не включало в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не знает, в какой степени можно доверять результатам расследования, потому что не имела возможности быть полноправным участником работы этой следственной группы.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы следствия по гибели МН17. При этом он выразил уверенность, что Россия должна продолжать представлять свои данные, несмотря на то, что Запад их игнорирует.

"Предоставлять доказательства, даже если на них не обращают внимания, необходимо – вода камень точит. Рано или поздно общий объем мифа и количество нестыковок сравняются, и миф рухнет. Но при этом, конечно, западная сторона, особенно малые страны, превратили это расследование из попытки установить истину в попытку использовать его как политическое оружие. Очень жаль. Ведь люди погибли, и необходимо сделать все, чтобы это не повторилось. А для этого нужно найти истинную причину, а не просто назначить виновного", – сказал Дмитрий Журавлев.

Однако, как отметил политолог, западные эксперты просто не желают видеть правду.

"Сегодня для всех важно, чтобы сказали правду, и очень прискорбно, что эту правду говорить не хотят, нас не хотят слышать. Но правда все равно проявится. Хотя чем позже она проявится, тем более катастрофическим, тем более взрывным образом это произойдет… В этой связи правильно сказали в Кремле – мы не можем признать итоги этого расследования, потому что не знаем, на каких доказательствах оно строится. А судя по заявлениям, ни на каких", – заключил Дмитрий Журавлев.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом возвратили обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

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