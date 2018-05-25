Вероника Скворцова: система ОМС должна совершенствоваться

Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018

О преобразовании системы ОМС, развитии проекта телемедицины и медицинском туризме в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Министерство здравоохранения РФ готовит реформу системы обязательного медицинского страхования, о ее подробностях рассказала в интервью радио Sputnik министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Беседа состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Вероники Скворцовой, фонд ОМС нуждается в "вертикализации, преобразовании территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения единого фонда ОМС" с введением "правила двух ключей". Это позволит, по мнению главы Минздрава, повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг гражданам страны.

"Фонд обязательного медицинского страхования децентрализован: мы имеем федеральный фонд и 86 территориальных фондов. Ежегодно в регионах идут искажения при формировании территориальных фрагментов. Чтобы их устранить, с 2015 года мы начали подписание трехсторонних соглашений: между регионом, Минздравом и федеральным фондом ОМС. Мы выявляем нарушения, но не имеем право наказывать население региона, не доводя деньги на оказание помощи. Остаются регионы, которые так и не делают, как надо. Последовательный шаг – вертикализация фонда, преобразование территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения единого фонда ОМС и введение правила двух ключей: территориальную комиссию для учета специфики региона должны возглавлять и руководитель регионального здравоохранения, и руководитель территориального подразделения единого фонда. Тогда не будет местечковых локальных искажений", – сказала Вероника Скворцова.

Министр также обозначила основной вектор развития страхования в России – это пациентоцентристская система ОМС.

"С 2016 года мы начали внедрять новый институт для нашей страны – страховых представителей медицинского страхования. Это уже 9 тысяч человек, институт имеет фантастический успех. Это подспорье для формирования здорового образа жизни. Центром Вселенной здравоохранения является каждый конкретный человек и каждый человек – отдельная Вселенная. Лечащий врач и страховой представитель – оптимальная система. Фонд ОМС должен совершенствоваться, мы должны сделать систему прозрачной. Цифровизация позволит наблюдать за системой, как за рыбами в аквариуме. Нужно не метаться в поиске новых решений, а провести тюнинг в системе, идти последовательно выбранным курсом", – отметила Верника Скворцова.

Смотрите полную версию интервью:

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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