Военный эксперт: АПЛ "Хаски" – новое слово России в атомном кораблестроении

АПЛ "Хаски" полностью сольется с шумом мирового океана, заявили в ОСК. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, исключительно малая шумность – это только одно из достоинств этой атомной подлодки пятого поколения.

Атомная подлодка пятого поколения "Хаски" полностью сольется с шумом мирового океана, заявил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Если мы говорим про подводные корабли (подлодки пятого поколения "Хаски"), то они полностью сольются с фоновым шумом мирового океана", – сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях атомной подлодки пятого поколения.

"Если этот проект будет осуществлен полностью, то "Хаски" суждено стать самой малошумной атомной подводной лодкой в мире. Нашу дизельную подлодку проекта "Варшавянка" американцы не зря прозвали "дырой в океане" за то, что она плохо обнаруживается средствами гидролокации и акустики. Такая задача была поставлена и перед конструкторами атомной подлодки, такое пожелание было высказано Минобороны, и эта задача успешно решается", – сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что разрабатывается два типа атомной подлодки пятого поколения "Хаски".

"Это противолодочная атомная подлодка, которая будет вооружена крылатыми ракетами "Калибр" – это, пожалуй, самое грозное наше военно-морское оружие. Второй вариант "Хаски" – это противокорабельные атомные подлодки с крылатыми ракетами "Циркон", ее скорость может достичь десяти скоростей звука. Когда американская разведка пронюхала об успешных испытаниях "Циркона", то один из американских генералов сказал, мол, если русские поставят эту ракету на "Хаски", то это может превратить наши авианосцы в гигантские кладбища. Скажу больше. Когда появился проект "Хаски", то американские адмиралы крепко задумались: а не изменить ли им военно-морскую доктрину, и сейчас всерьез рассматривается вопрос: а нужно ли строить еще 12 авианосцев, если у россиян появилось такое супероружие", – отметил военный эксперт.

По его словам, исключительно малая шумность "Хаски" – это только одно из ее достоинств.

"Эта подлодка очень мощно защищена от вражеской гидролокации. А это значит, что нашу подлодку не так просто будет заметить. А она, в свою очередь, достаточно "глазастая". А под водой кто кого быстрее заметил, тот того и победил. Гидролокационная скрытность "Хаски" – это своего рода ноу-хау, которые наши конструкторы КБ "Малахит" применили, проектируя эту лодку. На подлодке – самая современная связь, принципиально новый радар и, как говорят инженеры, топовое радиоэлектронное оборудование. Самое главное, что "Хаски" являет собой некий симбиоз многоцелевой и стратегической атомной подводной лодки. Пожалуй, это можно считать новым словом России в атомном военном кораблестроении", – подчеркнул Виктор Баранец.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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