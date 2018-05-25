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Мнение: политика Киева вызывает все больше раздражения в западном обществе

13:4325.05.2018
(обновлено: 13:52 25.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал президента Украины Петра Порошенко отменить запрет на деятельность российских СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что украинские власти не решатся ослушаться этих призывов.

Базирующаяся в США международная организация "Комитет защиты журналистов" (Committee to Protect Journalists, CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко отменить указ о запрете работы ряда российских СМИ.

Накануне Киев включил в санкционный список МИА "Россия сегодня" и портал РИА Новости Украина, а также заблокировал доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.

Стенд Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Политолог: беспредел Киева в отношении СМИ – проблема международного уровня
"Мы призываем украинские власти воздержаться от запрета источников информации, будь то с благоприятным или неблагоприятным освещением. Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна", – заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

В организации отметили, что под санкциями на Украине также находятся российские каналы ВГТРК, НТВ, "Рен-ТВ" и другие.

Кроме того, CPJ напомнила, что украинские власти ранее арестовали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыскали офис агентства, обвинив журналиста в государственной измене, а агентство – в "информационной войне" против Украины. Оценку этим обвинения в Комитете защиты журналистов не дают.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что украинские власти не решатся ослушаться призывов CPJ.    

"Учитывая подчиненное положение Украины к Америке, предположить какое-то решение вопроса вполне можно. Может быть отступление декоративного характера – то есть разблокируют какую-то деятельность, но ограничат в чем-то другом. Но напрямую ослушаться окрика из Вашингтона, пусть даже от гражданской организации, оставить ее призывы совсем без внимания, как мне представляется, украинские власти не смогут. Мне кажется, что украинская политика вызывает все большее раздражение и в американском, и в европейском обществе. Поскольку там понимают, что Украина – "невстраиваемое пространство", она противоположна по своему содержанию, по идеям той политической системе, которая сложилась и в Западной Европе, и в США. Современная Украина – криминально-националистическая страна, а эта идеология неприемлема для Запада", – сказал Владимир Киреев.

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tvell
Вы в ответе за тех кого приручили (воспитали) !!!
14:01
25.05.2018
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