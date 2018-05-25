Алиханов: Калининград – точка для взаимодействия с другими странами

Об экономических стимулах для бизнеса в Калининграде и особенностях территории с особым правовым режимом рассказал в интервью радио Sputnik на полях ПМЭФ губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В Калининграде будут выпускать автомобильные новинки для мирового рынка. Компания BMW и российские власти подошли к финальной стадии переговоров. Об этом в интервью радио Sputnik на полях Петербургского международного экономического форума рассказал глава региона Антон Алиханов.

Калининградская область, по его словам, традиционно вызывает интерес со стороны иностранных компаний и в силу географического положения, и в силу особенных экономических инструментов.

"Основное изменение – снижение объема страховых взносов, которые платятся во внебюджетные фонды, до 7,6% по примеру территории опережающего развития. Также реформирование системы льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль. Раньше была система 0% первые шесть лет и потом шесть лет 50% от ставки по этим налогам. Сейчас у нас схема 3+6+6, то есть первые три года не съедаются. Мы отменили уплату утилизационного сбора на иностранную технику, если она используется на территории Калининградской области. Это дополнительный фискальный подарок компаниям, которые ведут бизнес в Калининграде. Ряд сокращений по количеству дней проведения различных экспертиз. Интересный инструмент, который пока не заработал – механизм бесплатной электронной визы по примеру того, что сделано во Владивостоке. Мы бы хотели помимо стран, которые едут во Владивосток, включить туда европейские государства, чтобы стать точкой встречи для предпринимателей. Калининград всегда был точкой для активного взаимодействия, в том числе с Европейским союзом", – сказал глава региона.

По словам Антона Алиханова, с августа прошлого года в области ведется работа над текстом закона о зоне особого правового режима для региона.

"Текст в рабочем порядке согласован, идет обсуждение, каким образом его будут выносить. Закон касается не только финансового сектора, там есть и положения о других сферах. Многое взято из опыта Сколково в части регулирования вопросов медицины, образования. Специальные административные районы дадут для Калининграда совершенно новые измерения экономики", – считает Антон Алиханов.

Алиханов: Калининград – точка для взаимодействия с другими странами Your browser does not support HTML5 audio

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