Военный эксперт: в армии США идут процессы, которые угрожают всему миру

Американские военные, охранявшие ядерное оружие, употребляли наркотики, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин назвал ситуацию тревожной, особенно учитывая планы военного руководства США.

Группа американских военных, которая охраняет ядерные ракеты на авиабазе Уоррен в штате Вайоминг, в течение нескольких месяцев приобретала, распространяла и употребляла наркотики, в том числе ЛСД, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полученные в распоряжение военные документы.

Уточняется, что речь идет о военнослужащих 90-го ракетного крыла, в ведении которого находится треть из 400 ракет типа Minuteman-3. Полученные агентством документы свидетельствуют, что военные, которые должны соблюдать строгий режим поведения, "в 2015 и 2016 годах в свободное от службы время употребляли ЛСД, кокаин и другие наркотики".

Американские правоохранительные органы раскрыли преступную деятельность военнослужащих весной 2016 года. В общей сложности в отношении 14-ти военных предприняли дисциплинарные меры, шестеро были осуждены за употребление и распространение наркотиков. После завершения расследования один из военнослужащих дезертировал и бежал в Мексику.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин назвал ситуацию тревожной.

"Это свидетельство того, что в американской армии идут процессы, которые угрожают всему миру. Потому что ядерная держава, принимая на себя все соответствующие обязательства, гарантирует миру, что ядерное оружие, которое находится на ее территории, надежно охраняется и не будет передано никому, и никакие террористические группы не могут его заполучить. Но ситуация очень и очень тревожная. И дело даже не только в том, что ядерное оружие в США охраняют наркоманы. Безответственность, ведение войны без правил – вот чем угрожают Соединенные Штаты всему миру", – сказал Александр Жилин.

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