Эксперт: отказ от "Северного потока-2" превратит Европу в придаток США

У ЕС нет альтернативы "Северному потоку-2", считает экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik предположил, что речь идет не столько об отсутствии альтернативы, сколько о ее неприемлемости для Европы.

Альтернативы газопроводу "Северный поток-2" для ЕС нет, считает председатель управляющего совета оператора этого проекта – Nord Stream 2 AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

"У Европы нет особой альтернативы, покрыть эти объемы (газа – ред.) из других источников невозможно", – сказал Шредер, выступая на деловом завтраке Nord Stream 2 AG в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что удивлен сопротивлением Еврокомиссии проекту. "В Брюсселе должны рационально подходить к проекту. Аргументов против "Северного потока-2" не существует, они придумываются. За этим сопротивлением стран – определенные частные интересы", – сказал Шредер.

"Американское правительство не проявляет солидарности с европейцами, действует в своих экономических интересах, препятствуя реализации "Северного потока-2"", – уточнил он. "Мы надеемся, что ЕС найдет в себе силы отстаивать свои интересы", – отметил Шредер.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь в данном случае идет не столько о полном отсутствии альтернативы, сколько о ее неприемлемости для Европы.

"Альтернатива на самом деле есть, но она не очень привлекательная для Европы как крупного экономического игрока и вообще самостоятельного субъекта мировой политики. Потому что неспособность отстоять интересы своих потребителей – как промышленных, так и частных, а очевидно, что "Северный поток-2" позволит получать необходимую энергию для обеспечения европейских нужд наиболее конкурентным и безопасным путем, будет означать, что европейцы окончательно согласятся с ролью "придатка" американской экономической и энергетической повестки. Поэтому, повторюсь, альтернатива есть, но она, мне кажется, неприемлема для Европы", – сказал Алексей Гривач.

По его мнению, европейцы не просто должны, а обязаны противостоять давлению США в вопросе "Северного потока-2".

"Для того чтобы сказать, смогут ли европейцы противостоять США, надо взять хрустальный шар и задать ему вопросы. Но если европейцы хотят вернуться в рациональную парадигму, если они хотят иметь надежную и конкурентоспособную энергию на долгосрочную перспективу, то они должны и обязаны противостоять США в интересах своих потребителей", – считает эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!