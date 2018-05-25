РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: отказ от "Северного потока-2" превратит Европу в придаток США

12:1925.05.2018
(обновлено: 12:20 25.05.2018)
06390
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
У ЕС нет альтернативы "Северному потоку-2", считает экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik предположил, что речь идет не столько об отсутствии альтернативы, сколько о ее неприемлемости для Европы.

Альтернативы газопроводу "Северный поток-2" для ЕС нет, считает председатель управляющего совета оператора этого проекта – Nord Stream 2 AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

"У Европы нет особой альтернативы, покрыть эти объемы (газа – ред.) из других источников невозможно", – сказал Шредер, выступая на деловом завтраке Nord Stream 2 AG в ходе Петербургского международного экономического форума.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Мнение: США предлагают Европе "сомнительные перспективы" в газовом вопросе
Он отметил, что удивлен сопротивлением Еврокомиссии проекту. "В Брюсселе должны рационально подходить к проекту. Аргументов против "Северного потока-2" не существует, они придумываются. За этим сопротивлением стран – определенные частные интересы", – сказал Шредер.

"Американское правительство не проявляет солидарности с европейцами, действует в своих экономических интересах, препятствуя реализации "Северного потока-2"", – уточнил он. "Мы надеемся, что ЕС найдет в себе силы отстаивать свои интересы", – отметил Шредер.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь в данном случае идет не столько о полном отсутствии альтернативы, сколько о ее неприемлемости для Европы.

"Альтернатива на самом деле есть, но она не очень привлекательная для Европы как крупного экономического игрока и вообще самостоятельного субъекта мировой политики. Потому что неспособность отстоять интересы своих потребителей – как промышленных, так и частных, а очевидно, что "Северный поток-2" позволит получать необходимую энергию для обеспечения европейских нужд наиболее конкурентным и безопасным путем, будет означать, что европейцы окончательно согласятся с ролью "придатка" американской экономической и энергетической повестки. Поэтому, повторюсь, альтернатива есть, но она, мне кажется, неприемлема для Европы", – сказал Алексей Гривач.

По его мнению, европейцы не просто должны, а обязаны противостоять давлению США в вопросе "Северного потока-2".

"Для того чтобы сказать, смогут ли европейцы противостоять США, надо взять хрустальный шар и задать ему вопросы. Но если европейцы хотят вернуться в рациональную парадигму, если они хотят иметь надежную и конкурентоспособную энергию на долгосрочную перспективу, то они должны и обязаны противостоять США в интересах своих потребителей", – считает эксперт.

Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2
Эксперт: США не смогут помешать "Северному потоку-2"
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена