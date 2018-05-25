Эксперт: отказ от "Северного потока-2" превратит Европу в придаток США

Альтернативы газопроводу "Северный поток-2" для ЕС нет, считает председатель управляющего совета оператора этого проекта – Nord Stream 2 AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
"У Европы нет особой альтернативы, покрыть эти объемы (газа – ред.) из других источников невозможно", – сказал Шредер, выступая на деловом завтраке Nord Stream 2 AG в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Американское правительство не проявляет солидарности с европейцами, действует в своих экономических интересах, препятствуя реализации "Северного потока-2"", – уточнил он. "Мы надеемся, что ЕС найдет в себе силы отстаивать свои интересы", – отметил Шредер.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь в данном случае идет не столько о полном отсутствии альтернативы, сколько о ее неприемлемости для Европы.
"Альтернатива на самом деле есть, но она не очень привлекательная для Европы как крупного экономического игрока и вообще самостоятельного субъекта мировой политики. Потому что неспособность отстоять интересы своих потребителей – как промышленных, так и частных, а очевидно, что "Северный поток-2" позволит получать необходимую энергию для обеспечения европейских нужд наиболее конкурентным и безопасным путем, будет означать, что европейцы окончательно согласятся с ролью "придатка" американской экономической и энергетической повестки. Поэтому, повторюсь, альтернатива есть, но она, мне кажется, неприемлема для Европы", – сказал Алексей Гривач.
По его мнению, европейцы не просто должны, а обязаны противостоять давлению США в вопросе "Северного потока-2".
"Для того чтобы сказать, смогут ли европейцы противостоять США, надо взять хрустальный шар и задать ему вопросы. Но если европейцы хотят вернуться в рациональную парадигму, если они хотят иметь надежную и конкурентоспособную энергию на долгосрочную перспективу, то они должны и обязаны противостоять США в интересах своих потребителей", – считает эксперт.
ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
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