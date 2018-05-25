"Наработав опыт". Авиаэксперт о госиспытаниях МиГ-35

Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском

Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском

Начались госиспытания новейшего истребителя МиГ-35, рассказали в ОАК. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка отметил, что выпуск модификаций самолета МиГ-29 целесообразен и экономически выгоден.

Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к государственным испытаниям истребителя МиГ-35, заявил РИА Новости глава ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее Слюсарь сообщал, что ОАК планирует начать серийные поставки самолета в войска с 2019 года.

МиГ-35 – новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Это дальнейшее развитие самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета он превосходит предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, его бортовой радар может сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.

Предполагается, что со временем на МиГ-35 заменят весь парк российской легкой авиации.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка высказал мнение, что развитие самолетов МиГ-29 целесообразно и экономически выгодно.

"МиГ-35 – это последняя модификация самолета МиГ-29, там установлена последняя версия радиоэлектронного оборудования, с учетом эксплуатации прошлых лет внесены поправки, изменены некоторые узлы на устранение дефектов и усовершенствование конструкции. То есть, наработав опыт по этому самолету, принято решение еще на несколько лет оставить данный тип самолета в эксплуатации, с учетом того, что можно повысить его функциональные возможности и боевой потенциал. Во всем мире это признают экономически выгодным. Американцы, например, до сих пор эксплуатируют стратегический бомбардировщик В-52, некоторые самолеты уже приближаются к сроку эксплуатации в 50 лет. Конечно, это выгодно – не нужно делать весь планер, всю конструкцию самолета, достаточно частично заменить те элементы конструкции, которые устарели и не соответствуют времени. Поэтому, конечно, это целесообразно", – сказал Виктор Прядка.

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