"Наработав опыт". Авиаэксперт о госиспытаниях МиГ-35

Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к государственным испытаниям истребителя МиГ-35, заявил РИА Новости глава ОАК Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщал, что ОАК планирует начать серийные поставки самолета в войска с 2019 года.
Предполагается, что со временем на МиГ-35 заменят весь парк российской легкой авиации.
В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка высказал мнение, что развитие самолетов МиГ-29 целесообразно и экономически выгодно.
"МиГ-35 – это последняя модификация самолета МиГ-29, там установлена последняя версия радиоэлектронного оборудования, с учетом эксплуатации прошлых лет внесены поправки, изменены некоторые узлы на устранение дефектов и усовершенствование конструкции. То есть, наработав опыт по этому самолету, принято решение еще на несколько лет оставить данный тип самолета в эксплуатации, с учетом того, что можно повысить его функциональные возможности и боевой потенциал. Во всем мире это признают экономически выгодным. Американцы, например, до сих пор эксплуатируют стратегический бомбардировщик В-52, некоторые самолеты уже приближаются к сроку эксплуатации в 50 лет. Конечно, это выгодно – не нужно делать весь планер, всю конструкцию самолета, достаточно частично заменить те элементы конструкции, которые устарели и не соответствуют времени. Поэтому, конечно, это целесообразно", – сказал Виктор Прядка.
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