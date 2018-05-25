Американист: для Трампа встреча с Ким Чен Ыном – лишь один из ходов

КНДР заявила о готовности провести саммит с США в любое время. В эфире радио Sputnik американист Григорий Ярыгин рассказал, от чего, по его мнению, будет зависеть готовность к встрече американского лидера.

КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который Вашингтон отменил в одностороннем порядке, передает Рёнхап со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гвана.

Ранее Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. Президент США заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

В МИД КНДР отметили, что саммит все же нужно провести для разрядки сложных отношений.

Ким Ке Гван подчеркнул, что Северная Корея по-прежнему заинтересована в переговорах, хотя решение Трампа противоречит желаниям международного сообщества.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал позицию американского президента.

"Эта встреча для Дональда Трампа – не самая важная, это всего лишь один из ходов. Думаю, ему важнее не интересы глобальной стабильности, а получение личных политических дивидендов. Для Трампа это внутриполитический сюжет. Когда он заявил о намерении провести встречу с Ким Чен Ыном, то получил свои политические дивиденды и одобрение в США. Сейчас он не боится отменить эту встречу, потому что именно он является инициатором отмены, и лицо не теряет. Наоборот, обретает дополнительные внутриполитические выгоды – снова выступает в качестве сильного лидера, который говорит, мол, Соединенным Штатам никто не может диктовать условия. Готовность Трампа к встрече не будет зависеть от международной обстановки – это будет его личное решение, или советники предложат удобный момент в международном контексте", – сказал Григорий Ярыгин.

По его словам, во внешней политике Трамп пытается решать вопросы в блиц-формате.

"Дональд Трамп склонен к импровизации, самостоятельности во внешней политике, хотя опыта у него пока не наработано. Как мне кажется, он пренебрегает международными последствиями в своих решениях. Его политическое планирование краткосрочно. Северокорейский вопрос – это длительный период времени, надо в таких условиях вести переговоры с долгосрочными ожиданиями. Но Дональд Трамп создает краткосрочный формат, он решает вопросы в формате "блиц", ему надо быстро – нет у него гарантии, что он переизберется. Поэтому получится – хорошо, не получится – не страшно", – считает Григорий Ярыгин.

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