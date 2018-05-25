"Пример недобросовестной работы". Политолог о расследовании крушения MH17

Президент Владимир Путин прокомментировал обвинения в причастности России к крушению MH17. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров отметил, что РФ должна принимать участие в расследовании гибели малайзийского лайнера.

Президент Владимир Путин прокомментировал представленные в четверг, 24 мая, промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы под Донецком малайзийского лайнера, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Путин отметил, что Россию к расследованию не допускают. По его словам, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Он напомнил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. "Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", — отметил Путин.

Президент указал на то, что украинская сторона над расследованием работает, несмотря на то, что Киев в нарушение международных правил не закрыл свое воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

"Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — сказал президент.

В четверг международная следственная группа JIT представила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам следствия, Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска. При этом следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут эти результаты переданы.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что РФ должна принимать участие в расследовании гибели МН17.

"Международное право устроено таким образом, что для того, чтобы признать решение того или иного органа, необходимо либо участвовать в его работе, либо подписать соответствующие документы, в которых обязательство признания подобных решений прописано. Так как российские следователи не участвуют в работе международной следственной группы, то само собой разумеется, что и ее выводы и решения не могут быть признаны российским государством. Это естественно, и странно, что надо еще напоминать кому-то об отношении России к деятельности международной следственной группы", — сказал Игорь Шатров.

По его мнению, виновные были назначены еще до начала следствия.

"Думаю, что именно это следствие останется в истории международного права как пример недобросовестной работы. Ожидать объективных результатов можно только после того, как будет изменен подход к расследованию. Ведь в данном случае виновные были назначены сразу. Еще до начала работы следственной группы было ясно, какие доказательства будут искать эти следователи – доказательства "вины" РФ в этой трагедии. Думаю, что когда на Украине сменится политический режим, когда будут открыты определенные архивы, мы узнаем, что на самом деле произошло, и кто реально отдал команду совершить это преступление. Я думаю, что этот процесс так быстро не закончится, и даже если сейчас кто-то будет пытаться вину повесить на РФ – это не будет означать окончания следствия, рано или поздно правда станет известной", — заключил политолог.

Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все погибли.

Киев обвинил в случившемся донецких ополченцев, те отвергли обвинения и заявили, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Международная следственная группа заявляла, что комплекс "Бук", поразивший лайнер, якобы был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, указав, что его выводы основаны лишь на данных, полученных от Киева. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", который является ведущим предприятием по производству систем ПВО, в том числе "Бук", также подтверждают, что малайзийский лайнер был сбит с территории, подконтрольной украинским военным.



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