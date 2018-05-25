"Пример недобросовестной работы". Политолог о расследовании крушения MH17

Президент Владимир Путин прокомментировал представленные в четверг, 24 мая, промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы под Донецком малайзийского лайнера, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Путин отметил, что Россию к расследованию не допускают. По его словам, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Он напомнил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. "Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", — отметил Путин.
"Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — сказал президент.
В четверг международная следственная группа JIT представила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам следствия, Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска. При этом следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут эти результаты переданы.
В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что РФ должна принимать участие в расследовании гибели МН17.
"Международное право устроено таким образом, что для того, чтобы признать решение того или иного органа, необходимо либо участвовать в его работе, либо подписать соответствующие документы, в которых обязательство признания подобных решений прописано. Так как российские следователи не участвуют в работе международной следственной группы, то само собой разумеется, что и ее выводы и решения не могут быть признаны российским государством. Это естественно, и странно, что надо еще напоминать кому-то об отношении России к деятельности международной следственной группы", — сказал Игорь Шатров.
По его мнению, виновные были назначены еще до начала следствия.
"Думаю, что именно это следствие останется в истории международного права как пример недобросовестной работы. Ожидать объективных результатов можно только после того, как будет изменен подход к расследованию. Ведь в данном случае виновные были назначены сразу. Еще до начала работы следственной группы было ясно, какие доказательства будут искать эти следователи – доказательства "вины" РФ в этой трагедии. Думаю, что когда на Украине сменится политический режим, когда будут открыты определенные архивы, мы узнаем, что на самом деле произошло, и кто реально отдал команду совершить это преступление. Я думаю, что этот процесс так быстро не закончится, и даже если сейчас кто-то будет пытаться вину повесить на РФ – это не будет означать окончания следствия, рано или поздно правда станет известной", — заключил политолог.
Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все погибли.
Международная следственная группа заявляла, что комплекс "Бук", поразивший лайнер, якобы был доставлен из России, а потом возвращен обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, указав, что его выводы основаны лишь на данных, полученных от Киева. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", который является ведущим предприятием по производству систем ПВО, в том числе "Бук", также подтверждают, что малайзийский лайнер был сбит с территории, подконтрольной украинским военным.
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