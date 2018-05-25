Мнение: визит Макрона показал, что у Запада остался инстинкт самосохранения

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Бриджит во время встречи. 24 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Бриджит во время встречи. 24 мая 2018

Франция признает стремление России к лидерству, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Возможно, Запад возвращается к реальности, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев.

Париж не отрицает роли сильного лидера, на которую претендует Москва на международной арене, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Стрельне под Санкт-Петербургом после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, особенно ярко позиция России проявляется на Ближнем Востоке.

"Эта вновь обретенная роль сильного лидера накладывает новую ответственность. И я прекрасно осознаю незаменимую роль России в некоторых международных вопросах", – сказал он, отметив, что стремление к лидерству обязывает Москву уважать интересы других суверенных государств.

В связи с этим французский лидер предложил российскому коллеге выработать совместные подходы в международных отношениях. По его словам, новую формулу взаимодействия можно построить на основе многостороннего сотрудничества.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев оценил значимость визита президента Франции в Россию.

"Макрон приехал сюда потому, что не приехать он не мог, поскольку он учитывает интересы Франции. В принципе, я не склонен переоценивать этот визит. С другой стороны, эта ситуация показывает, что на Западе еще остается определенный инстинкт самосохранения, понимание, что совсем выходить из отношений с Россией, от которой зависит решение многих проблем – непредусмотрительно. Будущее покажет, готовы ли лидеры современного Запада вернуться к реальности и пониманию того, что их мифы о собственной мессианской роли в истории человечества не совсем соответствуют действительности", – полагает Дмитрий Юрьев.

Следующий визит президента Франции в Россию может состояться уже летом – Макрон сообщил, что рассчитывает приехать на чемпионат мира по футболу.

"Я надеюсь приехать поддержать нашу футбольную команду в вашей стране. Я, может быть, не буду с самого начала, но если французская команда попадет в финал, я приеду, чтобы поболеть за нее", – заявил Макрон.