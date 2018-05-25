Мнение: рассказами о российском оружии западные СМИ формируют образ врага

CNBC сообщил об успешных испытаниях российского ЗРК С-500. Западное военно-промышленное лобби может это использовать в своих интересах, считает политолог Сергей Козлов. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Россия успешно провела секретные испытания системы ПВО новейшего поколения С-500, утверждает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

Отмечается, что С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 километра, что почти на 80 километров больше, чем во время предыдущих известных тестов.

"Россия утверждает, что зенитно-ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты вроде F-22 и F-35. С-500 расширит возможности Кремля в нанесении точных ударов по нескольким целям", – отмечает CNBC.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов в эфире радио Sputnik изложил свою точку зрения на подобные публикации в западных СМИ.

"Я бы не рассматривал те материалы, которые появляются в западных СМИ, в качестве хвалебных по отношению к военно-техническим достижениям РФ. Для западных СМИ это один из факторов, который позволяет формировать образ врага. И рассказы о российских военно-технических успехах могут быть использованы, например, военно-промышленным западным лобби, чтобы добиться увеличения ассигнований, увеличения оборонных бюджетов. Именно в таком контексте необходимо это рассматривать", – считает Сергей Козлов.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля – воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и может сбивать баллистические ракеты. Кроме того, С-500 способна перехватывать объекты в ближнем космосе (почти сто километров от поверхности Земли).

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