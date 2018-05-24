Политолог о "тоннеле в Европу": Порошенко "примазался" к чужой славе

Президент Украины Петр Порошенко открыл "тоннель в Европу". Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik обратил внимание, что строился Бескидский тоннель отнюдь не на украинские средства.

Президент Украины Петр Порошенко открыл Бескидский железнодорожный тоннель и прокатился в кабине машиниста электропоезда, сообщает "Обозреватель".

Во время открытия тоннеля президент отметил, что планы на это строительство существовали еще в 1998 году, однако реализовать объект удалось только за последние четыре года.

Порошенко позже написал в Facebook, что благодаря этому тоннелю "Украина становится еще ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз – к Украине". По этому коридору проходит до 40% украинских транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

"И мы сделали это на семь месяцев раньше запланированного, уложившись в сметную документацию", – добавил Порошенко.

Бескидский тоннель находится в Карпатах, на Бескидском перевале. Он относится к пятому Паневропейскому транспортному коридору (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина).

Однопутный тоннель появился в стране еще в 1886 году, однако из-за недостаточной пропускной способности (47 пар поездов в сутки) и аварийного состояния было решено построить новый. Новый тоннель сможет пропускать более 100 пар поездов в сутки.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik отметил важность данного инфраструктурного объекта для Украины. Однако, по его словам, тоннель строился в основном за счет средств Европейского союза.

"Если говорить о самом тоннеле – это технологически сложный объект, нужный в этом месте. Он стратегически важен, так как резко увеличивается пропускная способность пути. Он важен для Украины и потому, что, наверное, когда-нибудь, когда к власти там придут адекватные люди, Украина опять попытается использовать свой транзитный потенциал. И в этом смысле это важный объект. Однако его строил и инвестировал в это дело Европейский союз, а Порошенко его только открывал. То есть строился он на деньги ЕС, конечно, понятно, что там были задействованы украинские рабочие, но своих денег у Украины для этого не было. И Порошенко, по большому счету, примазался к чужой славе. Потому что от него этот тоннель уж никак не зависел", – сказал Ростислав Ищенко.

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