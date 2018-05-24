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Политолог о "тоннеле в Европу": Порошенко "примазался" к чужой славе

19:1724.05.2018
(обновлено: 19:18 24.05.2018)
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CC BY-SA 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко на открытии Бескидского железнодорожного тоннеля. 24 мая 2018Президент Украины Петр Порошенко на открытии Бескидского железнодорожного тоннеля. 24 мая 2018
CC BY-SA 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Петр Порошенко открыл "тоннель в Европу". Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik обратил внимание, что строился Бескидский тоннель отнюдь не на украинские средства.

Президент Украины Петр Порошенко открыл Бескидский железнодорожный тоннель и прокатился в кабине машиниста электропоезда, сообщает "Обозреватель"

Во время открытия тоннеля президент отметил, что планы на это строительство существовали еще в 1998 году, однако реализовать объект удалось только за последние четыре года.

Участники акции у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко позже написал в Facebook, что благодаря этому тоннелю "Украина становится еще ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз – к Украине". По этому коридору проходит до 40% украинских транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

"И мы сделали это на семь месяцев раньше запланированного, уложившись в сметную документацию", – добавил Порошенко.

Бескидский тоннель находится в Карпатах, на Бескидском перевале. Он относится к пятому Паневропейскому транспортному коридору (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина).

Однопутный тоннель появился в стране еще в 1886 году, однако из-за недостаточной пропускной способности (47 пар поездов в сутки) и аварийного состояния было решено построить новый. Новый тоннель сможет пропускать более 100 пар поездов в сутки.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik отметил важность данного инфраструктурного объекта для Украины. Однако, по его словам, тоннель строился в основном за счет средств Европейского союза. 

"Если говорить о самом тоннеле – это технологически сложный объект, нужный в этом месте. Он стратегически важен, так как резко увеличивается пропускная способность пути. Он важен для Украины и потому, что, наверное, когда-нибудь, когда к власти там придут адекватные люди, Украина опять попытается использовать свой транзитный потенциал. И в этом смысле это важный объект. Однако его строил и инвестировал в это дело Европейский союз, а Порошенко его только открывал. То есть строился он на деньги ЕС, конечно, понятно, что там были задействованы украинские рабочие, но своих денег у Украины для этого не было. И Порошенко, по большому счету, примазался к чужой славе. Потому что от него этот тоннель уж никак не зависел", – сказал Ростислав Ищенко.

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Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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tvell
Надо будит пригласить его на открытие Северного потока 2 !!! пусть тоже попиариться !!!
19:38
24.05.2018
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loj.1112018
Пети пофигу, ему лишь бы что-нибудь открыть))
А если по факту, то построен он за кредитные деньги т.е. в долг как обычно..И о кредите договорились еще в 2011г. Во время преступной власти Януковича. Собственно тогда же и началось строительство. А не 4 года назад.

ЗЫ. Угадайте под кого петя рваный носок неумело пытается косить?)))
19:31
24.05.2018
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