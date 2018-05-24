Президент РАН: мы все глубже идем за знаниями

Как России в течение ближайших лет войти в пятерку самых технологически развитых государств и что даст регионам закон о технологических долинах? Своим мнением об этом с радио Sputnik на полях ПМЭФ-2018 поделился президент РАН Александр Сергеев.

В Петербурге в эти дни проходит Международный экономический форум. В кулуарах форума президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью радио Sputnik высказал мнение, что России, чтобы войти в пятерку самых технологических стран мира, в первую очередь, необходимо решить вопрос об обновлении инструментального парка российской науки. Он уверен, что именно эта задача сейчас является определяющей.

"Мы с вами все глубже идем за знаниями, они давно уже не лежат на поверхности. И поскольку мы идем глубже, инструменты, с помощью которых мы получаем фундаментальные знания, становятся все более дорогими. Иногда одна страна просто не может позволить себе приобрести такой инструмент. И в этом плане мы должны понимать, что невладение инструментами отбрасывает нас на "обочину"", – сказал Александр Сергеев.

По его мнению, новый закон "О технологических долинах", принятый в декабре прошлого года, поможет привлечь дополнительные средства в науку.

"Я с большой надеждой смотрю на закон "О технологических долинах". Правительство только что внесло в этот закон комплекс налоговых льгот, которые сейчас предусмотрены, например, в Сколково. И когда у нас появляется возможность уменьшения налогообложения и использование этих денег для развития науки и технологий, мы ожидаем всплеска интереса к научным разработкам и со стороны регионов, и со стороны крупных предприятий", – рассказал глава РАН.

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