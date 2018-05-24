Аналитик прокомментировал закрытие ЕК дела против "Газпрома"

Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело в отношении "Газпрома". В эфире радио Sputnik аналитик Роман Ткачук высказал мнение, что это решение ускорит реализацию газовых проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Еврокомиссия завершила антимонопольное дело в отношении "Газпрома" без предписания о выплате штрафа, свидетельствует сообщение ЕК.

"Газпром" и ЕС договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК наложила на российский газовый холдинг обязательства обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.

"Еврокомиссия приняла решение сделать эти обязательства юридически обязывающими для "Газпрома" в рамках статьи девятой антимонопольного регулирования Евросоюза. Если компания нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до десяти процентов глобального оборота компании", – говорится в сообщении.

Из этого следует, что пока Еврокомиссия не налагает штрафы на "Газпром" в рамках антимонопольного дела.

"Газпром" удовлетворен решением ЕК и подтверждает, что соблюдал и будет соблюдать требования применимых положений конкурентного права ЕС. Об этом сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в кулуарах ПМЭФ.

"Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, о котором сегодня сообщила Еврокомиссия. Мы всегда подтверждали намерение добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры", – сказал Медведев.

"Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом. "Газпром" всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем", – добавил он.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук высказал мнение, что это решение ускорит газовые проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"Это, безусловно, положительная новость для "Газпрома". Но на самом деле ЕК не могла значимо влиять на "Газпром", который поддерживают, хотя и не в явном виде, Германия и Турция, к чьим территориям тянутся ветки газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Для Еврокомиссии важно получить именно гарантии от "Газпрома" по объемам и по ценам для Центральной и Восточной Европы. Это, собственно, и высказано в требованиях Еврокомиссии. Думаю, "Газпром" пойдет навстречу. Потому что те палки в колеса, которые вставляла Еврокомиссия, немного тревожат. Европа зависит от поставок российского газа, в реальности заменить его нечем. Думаю, что при получении гарантий стороны к консенсусу придут, реализация проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" ускорятся", – сказал Роман Ткачук.

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