Аналитик прокомментировал закрытие ЕК дела против "Газпрома"

Еврокомиссия завершила антимонопольное дело в отношении "Газпрома" без предписания о выплате штрафа, свидетельствует сообщение ЕК.
"Газпром" и ЕС договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК наложила на российский газовый холдинг обязательства обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.
Из этого следует, что пока Еврокомиссия не налагает штрафы на "Газпром" в рамках антимонопольного дела.
"Газпром" удовлетворен решением ЕК и подтверждает, что соблюдал и будет соблюдать требования применимых положений конкурентного права ЕС. Об этом сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в кулуарах ПМЭФ.
"Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, о котором сегодня сообщила Еврокомиссия. Мы всегда подтверждали намерение добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры", – сказал Медведев.
В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук высказал мнение, что это решение ускорит газовые проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
"Это, безусловно, положительная новость для "Газпрома". Но на самом деле ЕК не могла значимо влиять на "Газпром", который поддерживают, хотя и не в явном виде, Германия и Турция, к чьим территориям тянутся ветки газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Для Еврокомиссии важно получить именно гарантии от "Газпрома" по объемам и по ценам для Центральной и Восточной Европы. Это, собственно, и высказано в требованиях Еврокомиссии. Думаю, "Газпром" пойдет навстречу. Потому что те палки в колеса, которые вставляла Еврокомиссия, немного тревожат. Европа зависит от поставок российского газа, в реальности заменить его нечем. Думаю, что при получении гарантий стороны к консенсусу придут, реализация проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" ускорятся", – сказал Роман Ткачук.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!