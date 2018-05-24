"Эффектное мероприятие". Эксперт о демонтаже ядерного полигона КНДР

В КНДР демонтировали ядерный полигон Пхунгери. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Сведенцов назвал взрывы испытательных шахт на полигоне показательными, хотя и отходящими от международных правил.

В КНДР взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, передает корреспондент РИА Новости. Северокорейские военные также уничтожили наземные пункты наблюдения, здания охраны и прочие обслуживающие объекты.

В Институте ядерного оружия КНДР отметили, что церемония демонтажа полигона показывает прозрачность в вопросе о прекращении ядерных испытаний. Как рассказал РИА Новости замглавы института Кан Кён Хо, демонтаж полигона прошел успешно. Восстановление его работы после обрушения тоннелей невозможно. По его словам, у Северной Кореи больше не осталось полигонов и шахт для подземных ядерных испытаний.

Всего на полигоне Пхунгери было четыре шахты. Первую использовали только один раз во время подземного испытания в октябре 2006 года. Вскоре после этого ее закрыли. В общей сложности на полигоне прошли пять из шести северокорейских ядерных испытаний.

Ядерные испытания долгое время были камнем преткновения в отношениях Пхеньяна и его оппонентов. США и союзники много лет ведут санкционную политику, реагируя на пуски новыми ограничениями. Однако в конце апреля КНДР провозгласила новый стратегический курс – она отказалась от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться на развитии экономики. Как заявлял северокорейский лидер Ким Чен Ын, необходимость в испытаниях исчезла после того, как КНДР завершила постановку на вооружение ядерных средств. Таким образом, добавил он, и полигон исчерпал свою миссию.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Сведенцов прокомментировал демонтаж полигона Пхунгери.

"Ликвидация полигона, взрыв шахт – весьма эффектное мероприятие перед встречей северокорейского лидера и президента Соединенных Штатов, если, конечно, она состоится. Это мероприятие, с одной стороны, направлено на внешнюю аудиторию, а с другой – на подтверждение серьезных намерений Ким Чен Ына по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако, согласно международным правилам, должен производиться осмотр полигона, шахт специалистами. Соблюдались ли эти правила? Насколько мне известно, в КНДР не были приглашены специалисты МАГАТЭ, других международных организаций. Вместе с тем, данный шаг весьма показателен в подтверждении тех шагов, которые северокорейский лидер предпринял с начала этого года", – сказал Владимир Сведенцов.

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