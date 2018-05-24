Политолог: беспредел Киева в отношении СМИ – проблема международного уровня

Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. Комментируя намерения украинских властей в эфире радио Sputnik, политолог Александр Дудчак высказал мнение, что налицо – полнейшее отсутствие демократии.

Киев собирается заблокировать доступ к сайтам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. Украина включила оба агентства в санкционный список на три года, документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко.

Активы агентства в стране заблокируют. Также украинским провайдерам предписано ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей – показатель бессилия киевского режима.

"Ему ничего другого не остается, как преследовать собственных граждан, преследовать журналистов, преследовать свободу слова, запрещать уважаемые издания и, вероятно, вести дело к зачистке медиапространства в канун так называемых президентских выборов", – сказал Киселев.

В Госдуме назвали этот шаг Киева "актом цензуры", подчеркнув, что поднимут эту тему в международных организациях.

"Как вы видите, европейцы не больно-то торопятся реагировать и оказывать влияние на Украину, исходя из той практики, которую мы видим, которая последовала после ареста руководителя этого подразделения на Украине. Думаю, это все равно не должно нас останавливать", – заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

В Совфеде заявили, что Москва должна обратиться во все международные структуры с заявлением о недопустимости давления Киева на российские СМИ. Как подчеркнул зампред комитета Совфеда по образованию и науке Игорь Морозов, действия Украины – нарушение Европейской хартии по защите прав человека и свободы информации.

На прошлой неделе СБУ задержала главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал намерение Киева заблокировать сайты агентств.

"Сложно найти страну, в которой журналисты с таким трудом выполняют свои прямые обязанности. Полнейшее отсутствие демократии. Это делают те люди, которые называют государственный переворот "революцией достоинства". Государство, по сути, занимается терроризмом в отношении Вышинского, других журналистов. Странно отсутствие реакции со стороны так называемой демократической общественности Запада, почему-то они не замечают того, что происходит сейчас на Украине. Попытка отключить украинское население от доступа к российским сайтам вряд ли исполнима на сто процентов, но, конечно, трудности для пользователей она создаст. Но то, что блокируют активы агентства, требует ответной реакции. Необходимо выносить эту проблему на международный уровень, на уровень европейских организаций, на уровень ООН. В мире должны обратить внимание на тот беспредел, который происходит сейчас на Украине", – сказал Александр Дудчак.

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