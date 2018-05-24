Авиаэксперт объяснил, почему нельзя верить выводам следствия по МH17

Международная следственная группа заявила, что ЗРК, из которого предположительно был сбит авиалайнер рейса МH17, принадлежал вооруженным силам РФ. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка назвал этот вывод политически мотивированным.

Международная следственная группа установила, что ЗРК "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер на востоке Украины, принадлежал российским вооруженным силам. Такое заявление сделал глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Сообщается, что эксперты изучили все доступные изображения и установили, что "Бук" имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев и установила, что ЗРК "происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация", сказал представитель Нидерландов в ходе презентации предварительных итогов второго расследования крушения лайнера.

"У нас есть больше доказательств и больше информации в поддержку сегодняшних выводов. Но мы не будем их пока обнародовать", – добавил Паулиссен.

Кроме того, стало известно, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17 сужен до несколько десятков человек. Об этом журналистам рассказал генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в Нидерландах. Большинство жертв трагедии являлись подданными этой страны.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил, что международная комиссия, судя по всему, сконцентрировалась на тех данных, которые заведомо не могут быть точно установлены – и проигнорировала данные, имеющие бесспорный характер.

"По отпечаткам пальцев все, конечно, крайне сомнительно. Когда поражающие элементы при взрыве ракеты разлетаются на многие фрагменты, то даже спустя неделю вряд ли удастся по этим элементам восстановить отпечатки. Что касается самих поражающих элементов, то нужно иметь в виду, что на различных модификациях ракеты они имеют разную форму. Они сделаны либо в виде двутавра (с сечением, близким по форме к букве "Н" – ред.), либо это шарики, либо звездочки. И, насколько я знаю, в ходе подробного расследования со стороны России было установлено, что данные поражающие элементы принадлежали украинской ракете. И по совокупности различных видеоматериалов, на которых зафиксировано передвижение украинских "Буков" как раз в той местности в тот временной отрезок, можно сделать вывод, что самолет был сбит именно украинской стороной", – сказал Виктор Прядка.

По его словам, нет оснований пересматривать выводы, уже сделанные российскими экспертами: самолет был сбит украинскими военными.

"Возможно, они это сделали и не специально. Они могли проводить учебные мероприятия, тренировали отработку захвата цели. И кто-то случайно или специально мог нажать на "старт", и произошла эта катастрофа", – предположил Виктор Прядка.

Он выразил сожаление, что международная следственная группа принимала во внимание только материалы, предоставленные украинской стороной, хотя эти материалы изначально вызывали сомнение.

"Скорее всего, определенная группа политиков нацелила следственную группу на продолжение формирования негативного образа России в глазах европейского сообщества, что, конечно, вряд ли является разумным. Остается надеяться, что время расставит все точки над "i", и рано или поздно истина восторжествует", – сказал Виктор Прядка.

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