Эксперт: США хотят изменить формат отношений с Евросоюзом

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал новую администрацию США "настоящей проблемой" для Евросоюза.
"Это первая администрация (США – ред.), которая считает, что в американских интересах иметь разделенную Европу, а не единую. Это представляет реальную проблему для Европы", – приводит заявление Тиммерманса информационный ресурс EurActiv.
Председатель Европейского совета Дональд Туск, являющийся твердым приверженцем трансатлантического партнерства, ранее заявлял, что Европа должна быть благодарна президенту США Дональду Трампу за то, что вследствие его политики европейцы избавились от всех иллюзий, теперь нужно быть готовыми к сценариям, когда ЕС придется действовать самостоятельно.
В эфире радио Sputnik директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько высказал мнение, что кризис в отношениях США и Европейского союза, который сейчас очевиден, вызревал давно.
"По завершении холодной войны Соединенные Штаты еще какое-то время по инерции сохраняли в прежнем формате стратегические отношения с государствами Европы, но сейчас тот формат им не нужен. Американцы не хотят нести издержки, они хотят значительную часть издержек в новой холодной войне с Россией переложить на плечи европейцев. В США к власти пришел президент-прагматик, который все время говорит европейцам о необходимости увеличить оборонные расходы, вносить свой вклад в оборонные расходы НАТО. Поэтому мы сейчас будем наблюдать процесс торга: европейцы будут пытаться сохранить американское присутствие в Европе, но как можно меньше за него платить, а американцы будут пытаться заставить европейцев платить за свою оборону больше и снизить финансовое давление на себя", – сказал Алексей Пилько.
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