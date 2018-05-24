Эксперт: США хотят изменить формат отношений с Евросоюзом

В Еврокомиссии назвали администрацию Дональда Трампа "настоящей проблемой" для ЕС. Эксперт Алексей Пилько в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в отношениях США и Европейского союза назрел очевидный кризис.

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал новую администрацию США "настоящей проблемой" для Евросоюза.

"Это первая администрация (США – ред.), которая считает, что в американских интересах иметь разделенную Европу, а не единую. Это представляет реальную проблему для Европы", – приводит заявление Тиммерманса информационный ресурс EurActiv.

По словам первого зампреда исполнительной коллегии ЕС, "теперь, похоже, с другой стороны есть стена, которая также опускается". "Некоторые вещи в трансатлантических отношениях, которые, как мы думали, никогда не изменятся, оспариваются – вопросы торговли и безопасности", – сказал Тиммерманс.

Председатель Европейского совета Дональд Туск, являющийся твердым приверженцем трансатлантического партнерства, ранее заявлял, что Европа должна быть благодарна президенту США Дональду Трампу за то, что вследствие его политики европейцы избавились от всех иллюзий, теперь нужно быть готовыми к сценариям, когда ЕС придется действовать самостоятельно.

В эфире радио Sputnik директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько высказал мнение, что кризис в отношениях США и Европейского союза, который сейчас очевиден, вызревал давно.

"По завершении холодной войны Соединенные Штаты еще какое-то время по инерции сохраняли в прежнем формате стратегические отношения с государствами Европы, но сейчас тот формат им не нужен. Американцы не хотят нести издержки, они хотят значительную часть издержек в новой холодной войне с Россией переложить на плечи европейцев. В США к власти пришел президент-прагматик, который все время говорит европейцам о необходимости увеличить оборонные расходы, вносить свой вклад в оборонные расходы НАТО. Поэтому мы сейчас будем наблюдать процесс торга: европейцы будут пытаться сохранить американское присутствие в Европе, но как можно меньше за него платить, а американцы будут пытаться заставить европейцев платить за свою оборону больше и снизить финансовое давление на себя", – сказал Алексей Пилько.

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