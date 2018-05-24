РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политик: Киев может привести в чувство только "сильнодействующее лекарство"

13:3024.05.2018
03090
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форумаСтенд МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Киев намерен заблокировать сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. В ГД предлагают в ответ на это прекратить экономическое сотрудничество с Украиной. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Киев собирается заблокировать доступ к сайтам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. Оба агентства были включены в санкционный список на три года, документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко. 

Активы агентства на Украине заблокируют. Также украинским провайдерам предписано ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей – показатель бессилия киевского режима.

В Госдуме назвали этот шаг Киева "актом цензуры", подчеркнув, что поднимут эту тему в международных организациях.

Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Как с цепи сорвались: на открытие моста в Крым Киев ответил атакой на СМИ
"Как вы видите, европейцы не больно-то торопятся реагировать и оказывать влияние на Украину, исходя из той практики, которую мы видим, которая последовала после ареста руководителя этого подразделения на Украине. Думаю, это все равно не должно нас останавливать", – заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

При этом он призвал в ответ на блокировку МИА "Россия сегодня" и агентства РИА Новости Украина прекратить экономическое сотрудничество с Украиной.

"Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать предпринимать (меры) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем", – сказал Калашников.

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева в отношении российских СМИ.

"Практически с момента государственного переворота на Украине пришедшие к власти люди начали сознательно ограничивать доступ граждан страны к альтернативной точке зрения и вообще к правдивой информации. Сначала было отключено телевизионное вещание российских каналов, потом заблокирован целый пласт российских СМИ, одновременно с этим был составлен список деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину, были запрещены ряд книг, в числе которых – и я горжусь этим – есть и моя фамилия… И вот мы видим продолжение этих действий – теперь уже точечно стараются выключить из информационного пространства, из интернета те российские СМИ, которые посвящают внимание украинским событиям, той трагедии, которая разворачивается на Донбассе", – сказал Николай Стариков.

Что касается предложения в ГД прекратить экономическое сотрудничество с Украиной, то, по мнению Николая Старикова, это было бы рациональным шагом в сегодняшней ситуации.

"Ситуация сегодня такова, что, как мне представляется, мы действительно должны задуматься о прекращении экономического сотрудничества с Украиной. Потому что какие-то слова увещевания уже на Киев совершенно не действуют. Мне кажется, нужно использовать какие-то более сильнодействующие лекарства в попытках привести этих людей в чувства", – заключил политик.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018
© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
Политолог об аресте Кирилла Вышинского: Украина – страна "дикого поля"
На прошлой неделе СБУ задержала главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога. 

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена