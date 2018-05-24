Политик: Киев может привести в чувство только "сильнодействующее лекарство"

Киев намерен заблокировать сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. В ГД предлагают в ответ на это прекратить экономическое сотрудничество с Украиной. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Киев собирается заблокировать доступ к сайтам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. Оба агентства были включены в санкционный список на три года, документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко.

Активы агентства на Украине заблокируют. Также украинским провайдерам предписано ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей – показатель бессилия киевского режима.

В Госдуме назвали этот шаг Киева "актом цензуры", подчеркнув, что поднимут эту тему в международных организациях.

"Как вы видите, европейцы не больно-то торопятся реагировать и оказывать влияние на Украину, исходя из той практики, которую мы видим, которая последовала после ареста руководителя этого подразделения на Украине. Думаю, это все равно не должно нас останавливать", – заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

При этом он призвал в ответ на блокировку МИА "Россия сегодня" и агентства РИА Новости Украина прекратить экономическое сотрудничество с Украиной.

"Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать предпринимать (меры) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем", – сказал Калашников.

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева в отношении российских СМИ.

"Практически с момента государственного переворота на Украине пришедшие к власти люди начали сознательно ограничивать доступ граждан страны к альтернативной точке зрения и вообще к правдивой информации. Сначала было отключено телевизионное вещание российских каналов, потом заблокирован целый пласт российских СМИ, одновременно с этим был составлен список деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину, были запрещены ряд книг, в числе которых – и я горжусь этим – есть и моя фамилия… И вот мы видим продолжение этих действий – теперь уже точечно стараются выключить из информационного пространства, из интернета те российские СМИ, которые посвящают внимание украинским событиям, той трагедии, которая разворачивается на Донбассе", – сказал Николай Стариков.

Что касается предложения в ГД прекратить экономическое сотрудничество с Украиной, то, по мнению Николая Старикова, это было бы рациональным шагом в сегодняшней ситуации.

"Ситуация сегодня такова, что, как мне представляется, мы действительно должны задуматься о прекращении экономического сотрудничества с Украиной. Потому что какие-то слова увещевания уже на Киев совершенно не действуют. Мне кажется, нужно использовать какие-то более сильнодействующие лекарства в попытках привести этих людей в чувства", – заключил политик.

На прошлой неделе СБУ задержала главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

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