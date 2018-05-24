Политик: Киев может привести в чувство только "сильнодействующее лекарство"

Киев собирается заблокировать доступ к сайтам МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. Оба агентства были включены в санкционный список на три года, документ опубликован на сайте президента страны Петра Порошенко.
Активы агентства на Украине заблокируют. Также украинским провайдерам предписано ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей – показатель бессилия киевского режима.
В Госдуме назвали этот шаг Киева "актом цензуры", подчеркнув, что поднимут эту тему в международных организациях.
При этом он призвал в ответ на блокировку МИА "Россия сегодня" и агентства РИА Новости Украина прекратить экономическое сотрудничество с Украиной.
"Мы должны сделать для себя выводы и в том числе начать предпринимать (меры) в экономическом сотрудничестве с Украиной, снижать его и завершать их совсем", – сказал Калашников.
Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева в отношении российских СМИ.
"Практически с момента государственного переворота на Украине пришедшие к власти люди начали сознательно ограничивать доступ граждан страны к альтернативной точке зрения и вообще к правдивой информации. Сначала было отключено телевизионное вещание российских каналов, потом заблокирован целый пласт российских СМИ, одновременно с этим был составлен список деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину, были запрещены ряд книг, в числе которых – и я горжусь этим – есть и моя фамилия… И вот мы видим продолжение этих действий – теперь уже точечно стараются выключить из информационного пространства, из интернета те российские СМИ, которые посвящают внимание украинским событиям, той трагедии, которая разворачивается на Донбассе", – сказал Николай Стариков.
Что касается предложения в ГД прекратить экономическое сотрудничество с Украиной, то, по мнению Николая Старикова, это было бы рациональным шагом в сегодняшней ситуации.
"Ситуация сегодня такова, что, как мне представляется, мы действительно должны задуматься о прекращении экономического сотрудничества с Украиной. Потому что какие-то слова увещевания уже на Киев совершенно не действуют. Мне кажется, нужно использовать какие-то более сильнодействующие лекарства в попытках привести этих людей в чувства", – заключил политик.
Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского "беспрецедентной". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
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