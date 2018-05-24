"У Лондона – рыльце в пушку". Эксперт о заявлениях Юлии Скрипаль

В Кремле поставили под сомнение добровольность заявлений Юлии Скрипаль. Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Вавилов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие цели преследует Лондон, раздувая это дело, и чем это может обернуться для него самого.

Россия все еще не уверена, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, оказывают ли на нее давление, а также делала ли она свое последнее заявление по своей воле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор британской стороной не соблюдена Венская конвенция. До сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится… делала ли она заявления по своей воле", – сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в видеообращении, записанном для агентства Рейтер , заявила, что рассчитывает вернуться в Россию.

По данным издания, 33-летняя Скрипаль находится в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции. Это ее первое появление перед публикой после выздоровления в результате отравления, как утверждается, нервно-паралитическим веществом.

"Я хочу помогать моему отцу до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в мою страну", – заявила Юлия.

Скрипаль также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство в Лондоне.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik назвал дело вокруг отравления Скрипалей надуманным, и объяснил почему.

"Для начала надо обратить внимание, что прямых доказательств и прямых улик нашей причастности к подобного рода затеям вплоть до настоящего момента нет. И то, что не дают доступа, который предусмотрен всеми консульскими конвенциями, всеми документами и дипломатическим правом, российским представителям ни к Юлии, ни к самому Сергею Скрипалю – это тоже свидетельствует о том, что у Лондона "рыльце в пушку", что что-то здесь не так. Это очень серьезный индикатор того, что все это надуманно. Все это дело затеяно для того, чтобы очернить Россию, нанести вред ее растущему в мире престижу. Вот и продолжают долдонить с упорством, достойным другого более серьезного применения, о том, что якобы виновата Россия", – сказал Александр Вавилов.

По его мнению, "дело Скрипалей" будет все больше "разваливаться".

"На мой взгляд, чем дальше, тем больше будут открываться новые подробности, которые будут ставить британцев в неловкое, неприглядное положение. Потому что даже если посмотреть на то, как выступает Юлия, видно, как это все натянуто. Так что будем ждать новых разоблачений и подтверждений нашей политики и позиции – она взвешенная, спокойная, без всяких наскоков, атак, без всяких оскорблений. А ведь со стороны Британии доходило до открытых оскорблений в наш адрес… Но еще в Древнем Риме говорили: "Ты сердишься, Юпитер? Значит, ты не прав". Так и в данной ситуации – кто сердится, тот явно не прав", – заключил Александр Вавилов.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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