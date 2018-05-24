Мнение: США предлагают Европе "сомнительные перспективы" в газовом вопросе

США будут предпринимать дальнейшие шаги против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил глава Госдепа Майк Помпео во время обсуждения бюджета страны на следующий год.
По его словам, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, нельзя допустить ухудшения ситуации.
Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik предположил, как этот вопрос может сказаться на отношениях США и Евросоюза.
"Противоречия между США и ЕС реальны, они нарастают, и от них никуда не уйти. Администрация США лишь подливает масла в огонь. Чего они могут добиться давлением по поводу "Северного потока-2"? Европа едва ли прогнется перед США, потому что перспективы очень сомнительные. Американцы говорят, что в качестве альтернативы будут поставлять в Европу свой сжиженный газ, либо основные поставки будут через Украину. Но при таком раскладе в дальнейшей перспективе Европе может не хватить газа. Это серьезные риски относительно того, как ЕС будет в ближайшие десятилетия отапливаться. Так что усилия США тщетны, они сами усугубляют противоречия с ЕС", – сказал Евгений Бень.
Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия. Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет согласия на строительство от России, Швеции и Дании.
Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту как к исключительно экономическому.
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