Мнение: США предлагают Европе "сомнительные перспективы" в газовом вопросе

США намерены "спасать" Евросоюз от российской газовой зависимости, заявляют в Госдепе. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik рассказал, как, по его мнению, отреагируют европейцы.

США будут предпринимать дальнейшие шаги против строительства газопровода "Северный поток-2", заявил глава Госдепа Майк Помпео во время обсуждения бюджета страны на следующий год.

По его словам, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, нельзя допустить ухудшения ситуации.

"У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России с помощью различных вариантов – обеспечить доставку (энергоресурсов) через Кавказ и другие страны", – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik предположил, как этот вопрос может сказаться на отношениях США и Евросоюза.

"Противоречия между США и ЕС реальны, они нарастают, и от них никуда не уйти. Администрация США лишь подливает масла в огонь. Чего они могут добиться давлением по поводу "Северного потока-2"? Европа едва ли прогнется перед США, потому что перспективы очень сомнительные. Американцы говорят, что в качестве альтернативы будут поставлять в Европу свой сжиженный газ, либо основные поставки будут через Украину. Но при таком раскладе в дальнейшей перспективе Европе может не хватить газа. Это серьезные риски относительно того, как ЕС будет в ближайшие десятилетия отапливаться. Так что усилия США тщетны, они сами усугубляют противоречия с ЕС", – сказал Евгений Бень.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия. Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет согласия на строительство от России, Швеции и Дании.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту как к исключительно экономическому.

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