Политолог прокомментировал переброску войск США в Восточную Европу

США начинают переброску войск из Бельгии в Восточную Европу в рамках операции Atlantic Resolve, сообщает портал Defence News со ссылкой на представителя американских вооруженных сил в Европе.
Как отмечается, переброска рассматривается как полномасштабные учения, направленные на отработку перемещения войск по территории Европы на случай возможного военного конфликта на континенте.
Сообщается, что часть войск перебросят по железной дороге и автотрассам, а также задействуют водный транспорт, который ранее в этих целях не применялся.
Позднее эта группировка войск примет участие в крупных военных учениях Sabre Strike, которые пройдут с 3 по 15 июня в Польше и Прибалтике, и в которых примут участие 18 тысяч военных из стран НАТО.
Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Были доклады о том, что американской военной машине очень сложно развернуться в Восточной Европе, мол, инфраструктура этих государств не подходит для масштабных военных мероприятий. Накапливаются военные силы и средства, а быстро перебросить эти части в случае военного конфликта или военных планов страны НАТО не могут – там нет соответствующих колейных дорог и железнодорожных подъездов. Полагаю, в европейских странах НАТО об этом задумались и демонстрируют, что готовы развивать эту военную инфраструктуру, перестраивать дороги. Переброски из Бельгии могут быть очередной фазой увеличения средств и сил по нашим границам, чтобы, как им кажется, поддержать своих союзников и оказывать военное давление на Россию, охватывая ее по границам", — сказал Михаил Смолин.
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