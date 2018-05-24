Политолог прокомментировал переброску войск США в Восточную Европу

США начали переброску войск и военной техники в Восточную Европу. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин высказал мнение, что в НАТО задумались об инфраструктурных изменениях.

США начинают переброску войск из Бельгии в Восточную Европу в рамках операции Atlantic Resolve, сообщает портал Defence News со ссылкой на представителя американских вооруженных сил в Европе.

Как отмечается, переброска рассматривается как полномасштабные учения, направленные на отработку перемещения войск по территории Европы на случай возможного военного конфликта на континенте.

В общей сложности будет переброшено около 3,3 тысяч человек личного состава и 650 единиц военной техники, включая 87 танков M-1 Abrams и 18 САУ M-109 Paladin. Вся техника будет отправлена в страны Прибалтики, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию.

Сообщается, что часть войск перебросят по железной дороге и автотрассам, а также задействуют водный транспорт, который ранее в этих целях не применялся.

Позднее эта группировка войск примет участие в крупных военных учениях Sabre Strike, которые пройдут с 3 по 15 июня в Польше и Прибалтике, и в которых примут участие 18 тысяч военных из стран НАТО.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Были доклады о том, что американской военной машине очень сложно развернуться в Восточной Европе, мол, инфраструктура этих государств не подходит для масштабных военных мероприятий. Накапливаются военные силы и средства, а быстро перебросить эти части в случае военного конфликта или военных планов страны НАТО не могут – там нет соответствующих колейных дорог и железнодорожных подъездов. Полагаю, в европейских странах НАТО об этом задумались и демонстрируют, что готовы развивать эту военную инфраструктуру, перестраивать дороги. Переброски из Бельгии могут быть очередной фазой увеличения средств и сил по нашим границам, чтобы, как им кажется, поддержать своих союзников и оказывать военное давление на Россию, охватывая ее по границам", — сказал Михаил Смолин.

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