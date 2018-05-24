Маневр или уступка? Эксперт оценил слова Меркель об уходе компаний из Ирана

Часть европейских компаний уйдет из Ирана из-за санкций США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik рассказал, кого, по его мнению, призвано успокоить это заявление.

Части европейских компаний, возможно, придется уйти из Ирана из-за американских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний волей-неволей будет вынуждена выйти из Ирана", — сказала она на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

По поводу того, могут ли китайские компании заполнить нишу, которую оставят европейские компании, Меркель заявила, что это решение остается за китайской стороной.

При этом канцлер подчеркнула, что Германия продолжит уважать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение", — отметила Меркель.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, какие выводы можно сделать из этих заявлений.

"Я в этом заявлении вижу определенный политический маневр. США хотели бы, чтобы европейские страны ввели санкции против Ирана: это предполагает замораживание экономической деятельности, иранских финансов. Соответственно, это будет болезненно для европейских стран, для которых Иран – рынок сбыта их товаров, и сами они закупают нефть в Иране. Идет закулисный торг между США и их союзниками в Европе. Я думаю, что Меркель этим заявлением хочет успокоить американцев и иранцев: сказать, что, мол, мы продолжим отношения с Ираном, но часть компаний уйдет. Это маневр с целью сохранить какой-то контакт с США, не испортить отношения с Ираном и не нанести себе экономический ущерб. Но тут важно, какие компании уйдут, и какая это часть выгоды. Если это незначительная часть, тогда можно говорить о маневре. Если это окажется львиная доля компаний, то это уступка американцам", — сказал Владимир Оленченко.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. Он распорядился немедленно начать процесс по восстановлению санкций против страны: они будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, в том числе энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Другие страны-гаранты соглашения решение Вашингтона осудили, указав на опасные последствия этого шага. Президент Ирана Хасан Рухани, в свою очередь, заявил, что Тегеран, в отличие от США, всегда выполнял обязательства, что подтверждали эксперты Международного агентства по атомной энергии.



У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".



Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

