Эксперт: США не смогут помешать "Северному потоку-2"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США должны продолжать противодействовать проекту "Северный поток-2". Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik оценил шансы Вашингтона добиться желаемого.

Госсекретарь США Майк Помпео во время обсуждения бюджета страны на следующий год заявил о необходимости предпринимать дальнейшие шаги против строительства "Северного потока-2".

По его словам, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа. "У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России через различные варианты – доставка (энергоресурсов) через Кавказ и другие страны", – заявил Помпео.

На прошлой неделе замдиректора департамента энергетики Госдепа Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон намерен не допустить строительства "Северного потока-2". Во время выступления в Берлине она сказала, что США могут ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Майка Помпео.

"США никогда не скрывали, что они против "Северного потока-2", как они были и против первого "Северного потока", и как они были вообще против всех газопроводов, которые идут из России в Европу. Не было ни одного, где они были бы "за", начиная с 60-х годов. Но получилось у них только с одним проектом – с "Южным потоком", потому что оказалось, что такие страны как Болгария и Сербия не могут противостоять американскому давлению. А немцы традиционно отстаивали и отстаивают свои интересы. Не потому, что они "за Россию", а потому что они за себя в первую очередь. Поэтому и реализуются все эти проекты – и "Ямал – Европа", и "Северный поток", и теперь "Северный поток-2". И я не думаю, что американцам здесь что-то удастся сделать. Во всяком случае, до этого ни одному американскому президенту не удавалось", – сказал Сергей Правосудов

Неделю назад президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал не политизировать проект строительства газопровода и отметил, что Россия относится к нему как к исключительно экономическому.

В рамках проекта "Северный поток-2" предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Европейские партнеры – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%. "Газпром" предоставит другую половину средств.