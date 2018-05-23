Эксперт: позиция Европы по боевикам ИГ* удивляет

Боевики ИГ*, действовавшие в лагере "Ярмук" в Дамаске, полностью уничтожены, заявили в российском Генштабе. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему ликвидация террористов в Сирии идет медленнее, чем могла бы.

Боевики "Исламского государства"*, действовавшие в западной части лагеря беженцев "Ярмук", полностью уничтожены, территория перешла под контроль правительственных войск Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"На сегодняшний день вооруженные формирования ИГИЛ*, действовавшие в западной части Ярмука, полностью уничтожены, территория перешла под контроль правительственных войск", – сказал Рудской на брифинге в Москве.

Кроме того, благодаря работе, проведенной российским Центром по примирению враждующих сторон, члены отрядов вооруженной оппозиции из восточной части Ярмука смогли по своему желанию либо воспользоваться действующей амнистией и вернуться к мирной жизни, либо выехать с семьями в провинцию Идлиб. "Всего из Ярмука было вывезено 3 тысячи 283 боевика", – сообщил Рудской.

Бывший лагерь палестинских беженцев "Ярмук" был последним оплотом террористов в сирийской столице, добавил российский генерал.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Длительное сопротивление боевиков ИГ* в Ярмуке напоминает о том, что "Исламское государство"* в Сирии уничтожено не до конца, отдельные участки территории, пусть и не очень большие, еще находятся под контролем террористов из этой организации и родственных ей группировок. Этих разрозненных боевых отрядов в целом на территории страны еще достаточно много. Сложность заключается в том, что на востоке и юге Сирии американские военные фактически выводят боевиков из-под удара правительственных войск. Если бы не эта политика двойных стандартов Соединенных Штатов, я полагаю, что бандформирования в Сирии, да и в Ираке, были бы уже уничтожены", – сказал Александр Гусев.

По его словам, выводя боевиков из-под удара, западные страны рискуют – и особенно это касается европейцев.

"Меня удивляет позиция европейцев. Они входят в антитеррористическую коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами, и говорят, что радеют об уничтожении ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*, но при этом практически ничего не делают для этого. Так, Франция и Великобритания вместе с США наносят удары по объектам, находящимся под контролем сирийского правительства, а что касается уничтожения боевиков – то тут они палец о палец не ударяют. Тем временем боевики из Сирии активно проникают в Европу, и европейцы, несомненно, еще будут пожинать плоды этого – если не прямо сейчас, то позже", – считает Александр Гусев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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