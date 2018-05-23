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Мнение: Порошенко стал очень неприятным человеком для собственного народа

17:0823.05.2018
(обновлено: 17:11 23.05.2018)
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© РИА Новости
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Рейтинг президента Украины Петра Порошенко на Украине опустился до рекордного минимума за пять лет. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что непопулярность украинского лидера становится для него большой проблемой.

Рейтинг президента Украины Петра Порошенко опустился до рекордно низкой отметки с сентября 2013 года, к нему негативно относятся 79% опрошенных, говорится на сайте социологической группы "Рейтинг".

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"США тасуют колоду". Политик о президентском рейтинге на Украине

Согласно данным неправительственной исследовательской организации, по всей территории Украины, за исключением Донбасса, с 15 по 31 марта был проведен опрос среди местных жителей об их отношении к политикам, представителям власти и политическим объединениям страны. Всего было опрошено 2400 украинцев старше 18 лет. Исследование проводилось по заказу американского Международного республиканского американского института (IRI).

Согласно приведенной на сайте организации таблице, к Порошенко "негативно" относятся 79% опрошенных в марте респондентов, что является рекордным показателем за все время проведения аналогичного опроса с сентября 2013 года. Наименьший процент негативных отзывов о президенте был зафиксирован в апреле 2014 года – 30%. При этом процент опрошенных, относящийся к Порошенко "позитивно", составил в марте 13%, что является самым низким показателем за все время.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Политолог: назвать Порошенко "популярным политиком" язык не поворачивается

К лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко позитивно относятся 21% опрошенных украинцев, негативно – 68%.

Самым популярным политиком Украины, согласно опросу, стал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. К нему "очень положительно" относятся 7% опрошенных, "скорее положительно" 21%, "скорее отрицательно" 23%, а "совсем отрицательно" – 29%.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что непопулярность украинского лидера становится для него большой проблемой.

"Действительно, для Порошенко это серьезная проблема – то, что его рейтинг очень низкий, а рейтинг недоверия, неприязни к его фигуре достаточно высок. Можно сказать, что Порошенко является очень неприятным человеком для собственного общества. Он пытается с этим бороться путем громких заявлений о светлом будущем, пытается бороться через подконтрольные ему СМИ, а также занимаясь давлением на СМИ, которые ему еще неподконтрольны. Этот опрос и этот рейтинг показывает, что Порошенко крайне непопулярен, и это большая проблема для него в начавшейся президентской гонке. Думаю, что путем различных манипуляций и популистских действий он будет пытаться ситуацию изменить. Но уже сейчас украинские политические эксперты говорят, что без широкомасштабного применения силового и административного ресурса ему не дойти даже до второго тура", – сказал Александр Асафов.

Президентские выборы на Украине запланированы на 2019 год.

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tvell
Не дай Бог свинье рогов, а холопу- барства. - народная мудрость !!!
17:23
23.05.2018
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